Fegyvert fogott kollégájára egy rendőr az ebéd miatt

A dél-karolinai Myrtle Beach rendőrségének 46 éves nyomozója, Michael DeBiase elveszítette az állását és rendőri igazolványát is, miután fegyvert fogott egyik kollégájára, mert az halat melegített a kapitányság mikrohullámú sütőjében. Az eset május 30-án történt, amikor a halszag miatt kialakult vita fenyegető helyzetbe torkollott – írja a brit Metro beszámolója nyomán az Index.

A bírósági dokumentumok alapján a nyomozó az eligazítóteremben kérte számon munkatársát, amiért halat tett a mikróba, és kellemetlen szagot okozott az irodában. A kialakult szóváltás során a rendőrtiszt elővette és a kollégájára szegezte szolgálati fegyverét. Mindketten beszámoltak a történtekről a hatóságoknak, vallomásaik részleteit azonban nem hozták nyilvánosságra.

Az eset nyomán a nyomozót azonnali hatállyal kényszerszabadságra küldték, majd a rendőrség belső ellenőrzése és a dél-karolinai rendészeti hivatal vizsgálatot indított. Megállapították, hogy több szolgálati szabályt is megszegett, ezért elbocsátották. A rendőrség közleményében elhatárolódott a történtektől, mondván az incidens nem tükrözi azokat az értékeket, amiket a Myrtle Beach-i rendőrkapitányság munkatársai nap mint nap képviselnek.

A férfit június 2-án letartóztatták, és kezdetben azzal vádolták, hogy lőfegyvert szegezett egy másik személyre. Az ügyben 5 ezer dollár, azaz körülbelül 1,8 millió forint óvadék ellenében helyezték szabadlábra.

Az eljárás során a volt nyomozó bűnösnek vallotta magát az eredeti vádpontnál enyhébb, közrend megzavarására vonatkozó vétségben. A bíróság 90 nap próbaidőre ítélte, és 350 dollár, azaz mintegy 125 ezer forint pénzbírság megfizetésére kötelezte. A megállapodás részeként végleg le kell mondania rendőri igazolványáról, és azt is vállalta, hogy később sem kéri annak visszaállítását. Feltételes mentesítést kapott, így ha betartja a bíróság előírásait, nem kerül hivatalos elmarasztalás a büntető-nyilvántartásába. A feltételek megszegése esetén azonban a bíró elrendelheti az ítélet bejegyzését.