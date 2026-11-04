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Egy grittly medve lazacra vadászik az alaszkai Katmai Nemzeti Parkban.
Nyitókép: Getty Images/Paul Souders

Egy medve végezhetett a sétálni induló anyával és lányával

Infostart / MTI

Medvetámadás végezhetett azzal a két turistával, akinek a holttestére hétfőn és kedden, egy túraútvonal közelében találtak rá a kanadai Brit Columbia tartományban, Bella Coola település közelében.

A kanadai sajtó értesülései szerint a két áldozat egy anya és a lánya, akik sétálni indultak el otthonukból, de nem tértek haza, így az eltűnésüket már vasárnap bejelentették a családtagok.

Egyikükre hétfőn találtak rá, a tartományi természetvédelmi hatóság pedig kedden azt közölte, hogy a másik áldozatot is megtalálták, és feltételezésük szerint egy grizzlymedve támadása okozhatta a halálukat. Hozzátették, hogy az elkövető állatot el fogják altatni, ha sikerül elfogni.

Legutóbb tavaly novemberben történt a környéken medvetámadás, amikor egy iskoláscsoport tizenegy tagjának, köztük több gyereknek okozott súlyos sérüléseket egy rájuk támadó állat.

A természetvédelmi hatóság közlése szerint a kanadai grizzlymedvék az év ezen időszakában igen agresszívek és támadóak lehetnek, mert a téli álmukat megelőző időszakban a lehető legtöbb zsírtartalékot akarják felhalmozni.

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