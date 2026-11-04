Egy medve végezhetett a sétálni induló anyával és lányával

A kanadai sajtó értesülései szerint a két áldozat egy anya és a lánya, akik sétálni indultak el otthonukból, de nem tértek haza, így az eltűnésüket már vasárnap bejelentették a családtagok.

Egyikükre hétfőn találtak rá, a tartományi természetvédelmi hatóság pedig kedden azt közölte, hogy a másik áldozatot is megtalálták, és feltételezésük szerint egy grizzlymedve támadása okozhatta a halálukat. Hozzátették, hogy az elkövető állatot el fogják altatni, ha sikerül elfogni.

Legutóbb tavaly novemberben történt a környéken medvetámadás, amikor egy iskoláscsoport tizenegy tagjának, köztük több gyereknek okozott súlyos sérüléseket egy rájuk támadó állat.

A természetvédelmi hatóság közlése szerint a kanadai grizzlymedvék az év ezen időszakában igen agresszívek és támadóak lehetnek, mert a téli álmukat megelőző időszakban a lehető legtöbb zsírtartalékot akarják felhalmozni.