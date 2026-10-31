Bárhova odacsaphat Irán, ha újra támadás éri

Ha Iránt újabb támadás éri, a válaszcsapásnak nem lesznek "földrajzi korlátai" - jelentette ki szombaton Modzstaba Hamenei, Irán legfőbb vezetője az iráni sajtó beszámolói szerint.

A hadsereg parancsnokaival folytatott tárgyalását követően Hamenei elrendelte, hogy a lehetséges célpontok közé vegyenek fel minden olyan amerikai és izraeli érdekeltséget, amelyet az iráni haderő elérhet. A fegyveres erőket arra utasította, hogy az elrettentés érdekében minden fenyegetésre azonnal és hatékonyan reagáljanak. A legfőbb vezető kiemelte: Irán szabja meg, mikor és milyen feltételekkel ér véget a konfliktus az Egyesült Államokkal.

Sajtóértesülések szerint Brad Cooper tengernagy, az amerikai haderő közel-keleti műveleteiért felelős parancsnokságának vezetője személyesen tájékoztatta Donald Trump elnököt az Irán elleni katonai fellépés lehetőségeiről. A The Wall Street Journal amerikai lap szerint a szokatlan személyes találkozó arra utalhat, hogy küszöbön áll egy újabb nagyszabású amerikai hadművelet megindítása.

JD Vance amerikai alelnök a héten levelet küldött egy magas rangú iráni tisztségviselőnek, amelyben a The New York Times és a The Wall Street Journal amerikai lapok beszámolója szerint a béketárgyalások felújítását javasolta. Trump ezt cáfolta, és azt mondta, hogy az alelnök csak az egészségügyi szállítmányok beengedéséről akart egyeztetni.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szombaton az Al-Dzsazíra pánarab hírtelevíziónak elmondta, hogy az iráni vezetés megvitatta a levelet, de Teherán egyelőre nem tervez közvetlen tárgyalásokat Washingtonnal.

Friedrich Merz német kancellár dél-koreai látogatásán az Iránnal vívott háború mielőbbi befejezését sürgette. Mint mondta, Európának csak az energiaárak emelkedése több mint százmilliárd eurójába került.

Aragcsi az X-en a kancellár bejegyzésére azt írta, hogy százmilliárd euró semmi ahhoz a "földrengető csapáshoz" képest, amelyet az iráni fegyveres erők mérnek azokra, akik ártani mernek az iráni népnek.