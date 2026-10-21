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Egy kórházban fekvő beteg nő keze a benne lévő kanüllel.
Nyitókép: Unsplash

Végül mindkét lábát elvesztette a szándékosan elgázolt parlamenti képviselő

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az ausztrál képviselőt hétfőn ütötte el terepjárójával egy férfi, most jó néhány vádpont sorakozott fel ellene. Persze ez sovány vigasz a lábait elvesztő politikus számára.

Mindkét lábát amputálni kellett a választási irodája előtt hétfőn szándékosan elgázolt ausztrál parlamenti képviselőnek.

Mint arról az Infostart is beszámolt, az áldozat, Helen Haines bal lábát már hétfőn amputálták, miután a támadó kétszer elgázolta autójával Wangarattában, Melbourne-től északkeletre. Hosszan küzdöttek a jobb lába megmentéséért, de végül nem jártak sikerrel – közölte szerdán a politikus férje, Phil Haines egy melbourne-i sajtótájékoztatón.

Brendan Nugent-et, a Haines választókerületéhez tartozó Tarrawingee nevű vidéki település 43 éves lakosát

három bűncselekménnyel vádolták meg: súlyos sérülést okozó veszélyes vezetéssel, súlyos sérülés szándékos okozásával, valamint köztisztviselő elleni bántalmazással.

A bírósági iratokból kiderült, hogy Nugent ellen további vádakat is emeltek: kannabisztermesztés és -birtoklás miatt. A gyanúsítottat a helyszínen járókelők fogták el, mielőtt őrizetbe vették volna.

Helen Haines független képviselő, aki többek között az éghajlatváltozás elleni harc és a vidéki lakhatás ügyét is támogatta, továbbra is kritikus állapotban van.

A hatóságok még mindig nyomoznak a választott tisztségviselő ellen elkövetett szokatlan támadás indítéka után. A Victoria állami rendőrség közölte, hogy nem találtak korábbi közvetlen kapcsolatot Haines és a vádlott között, a tett indítéka továbbra is ismeretlen. A gázoló szerdán megjelent a bíróság előtt.

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