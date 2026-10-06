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Nyitókép: asbe/Getty Images

NATO-tag hajóit ért támadás, megszólalt az érintett ország az 5. cikkelyről

Infostart / MTI
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A hajóit ért támadás ellenére Bulgária nem akarja a kölcsönös védelemről szóló NATO-szabályok alkalmazását – közölte kedden Rumen Radev miniszterelnök, akit a közszolgálati televízió idézett.

Dróntámadás ért kedd hajnalban két bolgár hajót az ország kizárólagos gazdasági övezetében, a Fekete-tengeren. Az egyik elsüllyedt, legénysége eltűnt – egyelőre hiába keresik őket –, a másik hajó pedig megrongálódott.

Radev hangsúlyozta: nincs ok arra, hogy kérjék a NATO-alapszerződés kollektív védelemre vonatkozó 4. vagy 5. cikkének alkalmazását. „Ezek az incidensek a partjainktól mintegy 130 kilométerre történtek, kizárólagos gazdasági övezetünkben, de még semleges területen. Felségvizeinken ennél jóval súlyosabb támadások történnek” – mutatott rá.

Az Észak-atlanti Szerződés 4. és 5. cikke szabályozza a szövetség kollektív védelmének rendjét, és irányadó a NATO-tagállamok intézkedéseire vonatkozóan abban az esetben, ha valamelyiküket támadás éri. Ezek szerint egy NATO-tagállamot érő támadást a szövetség valamennyi tagja elleni támadásnak tekintenek. Viszont a dokumentum nem határozza meg, hogy pontosan mit tekinthet a NATO támadásnak vagy fenyegetésnek, ezért konzultációs mechanizmust hoztak létre a válaszlépések kidolgozására.

Az egyik hajó, a togói zászló alatt közlekedő Alfa Watan súlyos szerkezeti károkat szenvedett, azonnal elsüllyedt, legénysége pedig eltűnt. Folyik a kutatás a matrózok után helikopterek és repülőgépek segítségével. A palaui zászló alatt közlekedő második hajó, az Able fedélzetén a támadás hatására tűz keletkezett, a hajó 18 fős legénységét - tizenegy török és hét indiai állampolgárt – pedig egy bolgár hajó kimentette. Két matróz súlyos sebesülésekkel a várnai kórházba került – derült ki a helyi hatóságok beszámolóiból.

A bolgár hatóságok vizsgálják a drónok eredetét.

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Kezdőlap    Külföld    NATO-tag hajóit ért támadás, megszólalt az érintett ország az 5. cikkelyről

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NATO-tag hajóit ért támadás, megszólalt az érintett ország az 5. cikkelyről

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