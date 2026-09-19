16 focimeccs a képernyőn – sport a tévében

M4 Sport
10.00: Országúti futás, világbajnokság, egy mérföld, Koppenhága
14.00: Tenisz, Davis-kupa, Luxemburg-Magyarország
17.00: Labdarúgás, NB I, Kisvárda-Paks
19.30: Labdarúgás, NB I, Debrecen-Vasas
M4 Sport+
14.00: Országúti futás, világbajnokság, öt kilométer, Koppenhága
16.30: Tenisz, Davis-kupa, Luxemburg-Magyarország
Sport 1
15.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Sola-Ferencváros
17.45: Kézilabda, női NB I, Esztergom-Vasas
22.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Tampa Bay Rays-Boston Red Sox
Sport 2
13.00 és 19.00: Darts, World series of darts, Amszterdam
Eurosport 1
15.00: Kerékpár, Flandriai classic
17.30: Kerékpár, Luxemburgi körverseny, 4. szakasz
20.45 és 21.40: Hegyikerékpár, világkupa, női és férfi cross country, Utah
Eurosport 2
13.30: Sportmászás, férfi és női gyorsasági mászás, Csungking
14.30 és 22.00: Motorsport, hosszú távú világbajnokság, Le Castellet
19.00: Golf, PGA Tour, Biltmore Championship, 3. nap
Spíler 1
13.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Tottenham Hotspur-Aston Villa
15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Brighton-Arsenal
18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Nottingham Forest-Coventry City
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Osasuna-Rayo Vallecano
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Alavés
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Racing Santander
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Barcelona
Arena 4
13.00: Labdarúgás, német másodosztály, Karlsruhe-Nürnberg
15.15: Labdarúgás, német bajnokság, Eintracht Frankfurt-Freiburg
18.15: Labdarúgás, német bajnokság, VfB Stuttgart-Borussia Dortmund
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Venezia-Lazio
Match 4
10.45, 12.30 és 13.30: Gyorsaságimotoros-vb, Osztrák Nagydíj, MotoGP, Moto3 és Moto2, időmérő
14.30: Gyorsaságimotoros-vb, Osztrák Nagydíj, MotoGP, sprintfutam
16.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Wrexham-Southampton
18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, AS Roma-Internazionale
20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Dynamo Dresden-Hertha BSC