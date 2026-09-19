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Egy kapus éppen kirúgja a labdát.
Nyitókép: Unsplash

16 focimeccs a képernyőn – sport a tévében

Infostart / MTI

És ez még csak a labdarúgás. Lesz tenisz Davis-kupa a magyar válogatottal és MotoGP is. Mutatjuk a teljes szombati tévés sportkínálatot!

M4 Sport

10.00: Országúti futás, világbajnokság, egy mérföld, Koppenhága

14.00: Tenisz, Davis-kupa, Luxemburg-Magyarország

17.00: Labdarúgás, NB I, Kisvárda-Paks

19.30: Labdarúgás, NB I, Debrecen-Vasas

M4 Sport+

14.00: Országúti futás, világbajnokság, öt kilométer, Koppenhága

16.30: Tenisz, Davis-kupa, Luxemburg-Magyarország

Sport 1

15.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Sola-Ferencváros

17.45: Kézilabda, női NB I, Esztergom-Vasas

22.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Tampa Bay Rays-Boston Red Sox

Sport 2

13.00 és 19.00: Darts, World series of darts, Amszterdam

Eurosport 1

15.00: Kerékpár, Flandriai classic

17.30: Kerékpár, Luxemburgi körverseny, 4. szakasz

20.45 és 21.40: Hegyikerékpár, világkupa, női és férfi cross country, Utah

Eurosport 2

13.30: Sportmászás, férfi és női gyorsasági mászás, Csungking

14.30 és 22.00: Motorsport, hosszú távú világbajnokság, Le Castellet

19.00: Golf, PGA Tour, Biltmore Championship, 3. nap

Spíler 1

13.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Tottenham Hotspur-Aston Villa

15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Brighton-Arsenal

18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Nottingham Forest-Coventry City

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Osasuna-Rayo Vallecano

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Alavés

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Racing Santander

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Barcelona

Arena 4

13.00: Labdarúgás, német másodosztály, Karlsruhe-Nürnberg

15.15: Labdarúgás, német bajnokság, Eintracht Frankfurt-Freiburg

18.15: Labdarúgás, német bajnokság, VfB Stuttgart-Borussia Dortmund

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Venezia-Lazio

Match 4

10.45, 12.30 és 13.30: Gyorsaságimotoros-vb, Osztrák Nagydíj, MotoGP, Moto3 és Moto2, időmérő

14.30: Gyorsaságimotoros-vb, Osztrák Nagydíj, MotoGP, sprintfutam

16.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Wrexham-Southampton

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, AS Roma-Internazionale

20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Dynamo Dresden-Hertha BSC

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Kezdőlap    Sport    16 focimeccs a képernyőn – sport a tévében

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