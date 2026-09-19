16 focimeccs a képernyőn – sport a tévében

Nem minden lakásra jár a 3 százalékos lakáshitel, ugyanis Budapesten több kerületben már a használt lakások medián négyzetméterára is meghaladja az Otthon Start 1,5 millió forintos korlátját – derül ki a money.hu adataiból. A portál hitelszakértője, Garam Dániel az InfoRádióban elmondta, érdemes más szempontok alapján is lakást választani, nem csupán az Otthon Start program feltételeihez kötni az ingatlankeresést.