Több tízezren tüntettek szerte Németországban az AfD ellen

A legnagyobb demonstrációkat Berlinben, Hamburgban, Düsseldorfban és Münchenben tartották, de sokan tiltakoztak Lipcsében, Magdeburgban, Mainzban és Saarbrückenben is.

A tüntetők „Azonnal tiltsák be az AfD-t” és „A demokráciának nincs szüksége alternatívákra” feliratú plakátokkal vonultak.

A párt múlt héten a szavazatok 44 százalékával megnyerte a helyi választást a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban.

„A civil társadalom jelentős része az ellen tiltakozik, hogy az alkotmány ellenségei hatalomra kerülhessenek Szász-Anhalt tartományban” – mondta Christoph Bautz, a megmozduláson részt vevő Campact kampánycsoport vezetője.

Az AfD erősödése és a hatalom közelébe kerülése sokakban a náci múlt miatt kelt különösen erős aggodalmat Németországban. A pártot több tartományban – köztük Szász-Anhaltban is – a német alkotmányvédelmi hivatal egyértelműen szélsőjobboldalinak minősíti.

Az utóbbi időben egyre többen szorgalmazzák, hogy a hagyományos politikai pártok tiltsák be az AfD-t, de arról megoszlanak a vélemények, hogy egy ilyen eljárást hogyan lehetne megvalósítani. Hendrik Wüst, Észak-Rajna-Vesztfália kereszténydemokrata miniszterelnöke az AfD szász-anhalti győzelme után azt követelte, hogy a pártot vizsgálja meg egy olyan csoport, amely szövetségi és tartományi szakértőkből, alkotmányjogászokból, valamint az alkotmányvédelmi hivatal tisztviselőiből áll.

Friedrich Merz német kancellár ugyanakkor a héten úgy vélte, az AfD betiltása komoly akadályokba ütközik, és nem is oldaná meg azt a problémát, amelyre éppen ennek a pártnak a választási sikere világít rá. Merz szerint a politikai porondon kell megmérkőzni az AfD-vel, és meg kell próbálni visszahódítani a választópolgárokat a politikai közép számára.