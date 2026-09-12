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A német ellenzéki Alternatíva Németországnak (AfD) párt ellen tüntetnek a berlini Brandenburgi kapu elõtt 2026. szeptember 7-én, a tartományi parlamenti választások másnapján. Az AfD a szavazatok 43,8 százalékával, 39 mandátumot szerezve megnyerte a szász-anhalti tartományi választást, de három képviselõvel elmaradt az abszolút többségtõl.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Több tízezren tüntettek szerte Németországban az AfD ellen

Infostart / MTI

A szervezők szerint mintegy 150 ezer ember vonult utcára szombaton Németország számos városában, hogy tiltakozzon a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt ellen.

A legnagyobb demonstrációkat Berlinben, Hamburgban, Düsseldorfban és Münchenben tartották, de sokan tiltakoztak Lipcsében, Magdeburgban, Mainzban és Saarbrückenben is.

A tüntetők „Azonnal tiltsák be az AfD-t” és „A demokráciának nincs szüksége alternatívákra” feliratú plakátokkal vonultak.

A párt múlt héten a szavazatok 44 százalékával megnyerte a helyi választást a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban.

„A civil társadalom jelentős része az ellen tiltakozik, hogy az alkotmány ellenségei hatalomra kerülhessenek Szász-Anhalt tartományban” – mondta Christoph Bautz, a megmozduláson részt vevő Campact kampánycsoport vezetője.

Az AfD erősödése és a hatalom közelébe kerülése sokakban a náci múlt miatt kelt különösen erős aggodalmat Németországban. A pártot több tartományban – köztük Szász-Anhaltban is – a német alkotmányvédelmi hivatal egyértelműen szélsőjobboldalinak minősíti.

Az utóbbi időben egyre többen szorgalmazzák, hogy a hagyományos politikai pártok tiltsák be az AfD-t, de arról megoszlanak a vélemények, hogy egy ilyen eljárást hogyan lehetne megvalósítani. Hendrik Wüst, Észak-Rajna-Vesztfália kereszténydemokrata miniszterelnöke az AfD szász-anhalti győzelme után azt követelte, hogy a pártot vizsgálja meg egy olyan csoport, amely szövetségi és tartományi szakértőkből, alkotmányjogászokból, valamint az alkotmányvédelmi hivatal tisztviselőiből áll.

Friedrich Merz német kancellár ugyanakkor a héten úgy vélte, az AfD betiltása komoly akadályokba ütközik, és nem is oldaná meg azt a problémát, amelyre éppen ennek a pártnak a választási sikere világít rá. Merz szerint a politikai porondon kell megmérkőzni az AfD-vel, és meg kell próbálni visszahódítani a választópolgárokat a politikai közép számára.

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Kezdőlap    Külföld    Több tízezren tüntettek szerte Németországban az AfD ellen

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