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Prőhle Gergely az InfoRádió Aréna című műsorában. 2026.09.07.
Nyitókép: InfoRádió

„Az utolsó dönerszeletelőnek is fontosabb a muzulmán testvériség a német alkotmányosságnál” – Prőhle Gergely az Arénában az AfD áttöréséről

Infostart / InfoRádió

Heves reakciókat váltott ki Európa-szerte, hogy az AfD nyerte a szász-anhalti tartományi választást az elmúlt hétvégén Németországban. Ennek jelentőségéről és várható következményeiről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Prőhle Gergely volt berlini nagykövet, az NKE John Lukacs Intézetének programigazgatója.

Nagy hatással van a világ közvéleményére, hogy a szélsőjobboldalinak mondott AfD német párt áttörést ért el a szász-anhalti tartományi választáson, kis híján elérve a kormányzó többséget; mint az eseményeket értékelve Prőhle Gergely, az NKE John Lukacs Intézetének programigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában rámutatott, mindössze 3 mandátum hiányzik az AfD-nek ahhoz, hogy egyedül kormányozhassa a tartományt egy olyan országban, ahol a 20. század történelmének hosszú az árnyéka.

Figyelmeztetett, napokon belül itt van a szeptember 11-i amerikai terrortámadások 25. évfordulója, amelyet annak idején Németországban készítettek elő,

Mohamed Atta, aki nekivezette az egyik repülőt a World Trade Centernek, hamburgi-harburgi egyetemista volt korábban.

„Én akkor Berlinben voltam nagykövet, épp akkor avattuk fel a követség épületét; ez volt az a pillanat, amikor a német politikai elitnek először kellett felismernie, hogy a társadalmi integráció milyen akadályokba ütközik” – mutatott rá.

Szerinte legkésőbb Mohamed Atta ellen folytatott nyomozás során világossá vált, hogy „a legbékésebb dönerszeletelőnek” is fontosabb a muzulmán testvériség, mint a német alkotmányosság.

Innen indult el szerinte az a folyamat, ami

  • a társadalmi integráció problémái,
  • a Covid,
  • az orosz–ukrán háború és
  • a gazdaság rossz állapota

együttes következményeként is az AfD felé terelte az embereket.

El kell fogadni, de...

Hogy az AfD mennyire szélsőséges, mennyire nem, az is vitatott, ezzel kapcsolatban arra mutatott rá: ha az ember demokrata, akkor egész egyszerűen tudomásul kell venni, hogy az emberek hogyan szavaznak.

„A nép így döntött annak a programnak a nyomán, amelyet megismert, azoknak a jelölteknek az ismeretében, akik felvonultak. Tehát bizonyos értelemben mindegy, hogy mit gondolunk, minek mondjuk őket. De természetesen azért a német történelem árnyékában is, valamilyen európai felülnézetből, ahol mégiscsak a külpolitikai meghatározottságukra tekintettel kell lennünk, mégsem mindegy az, hogy mit gondol egy ilyen, egyre inkább erősödő párt Európa még mindig legerősebb államában az európai együttműködésről, mit gondol az orosz-ukrán háborúról” – húzta alá.

Az bizonyosan elmúlt, hogy az AfD tűzfal mögött, karanténban van. Másfél évtized kellett hozzá, de ez a fajta elszigeteltség még olaj is volt a tűzre Prőhle Gergely szerint.

A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült, a teljes beszélgetést alább megtekintheti, meghallgathatja.

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Kezdőlap    Külföld    „Az utolsó dönerszeletelőnek is fontosabb a muzulmán testvériség a német alkotmányosságnál” – Prőhle Gergely az Arénában az AfD áttöréséről

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„Az utolsó dönerszeletelőnek is fontosabb a muzulmán testvériség a német alkotmányosságnál” – Prőhle Gergely az Arénában az AfD áttöréséről

„Az utolsó dönerszeletelőnek is fontosabb a muzulmán testvériség a német alkotmányosságnál” – Prőhle Gergely az Arénában az AfD áttöréséről

Heves reakciókat váltott ki Európa-szerte, hogy az AfD nyerte a szász-anhalti tartományi választást az elmúlt hétvégén Németországban. Ennek jelentőségéről és várható következményeiről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Prőhle Gergely volt berlini nagykövet, az NKE John Lukacs Intézetének programigazgatója.
 

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