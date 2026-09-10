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Az állami látogatáson Kínában tartózkodó Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) és kínai partnere, Hszi Csin-ping a pekingi Nagy Népi Csarnokban tartott teaszertartáson 2026. május 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Krisztina Szolovjova

Peking titokban segíti az orosz hadiipart?

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Egy kínai állami vállalat titokban 46 tonna, szénszálhoz tartozó alapanyagot szállított Oroszország egyik szankcionált hadiipari cégének, amellyel akár 1300 kamikaze drónhoz is elegendő alkatrészt gyárthattak.

A kiszivárgott orosz dokumentumok alapján szakértők feltételezik, hogy Peking ilyen formában segíti Moszkvát a szankciók megkerülésében – írta az index.hu.

Kína és Oroszország között eddig is szoros kapcsolat állt fenn, de egy friss vizsgálat szerint a távol-keleti ország alkatrészeket szállít Moszkvának, elsősorban támadó drónok építéséhez. Ezek az alkatrészek a legnagyobb orosz energiatermelő vállalathoz kötődő céghez kerültek, amely azokat a Gerany drónokat gyártja, amelyekkel augusztusban egy ukrajnai bevásárlóközpontot támadtak meg.

A Telegraph és a Politico által megvizsgált orosz belső dokumentumok bizonyítják, miként exportált egy kínai állami cég kulcsfontosságú drónalkatrészeket közvetlenül Oroszországnak. Ez komoly kérdéseket vet fel nemcsak a két érintett fél, hanem az Egyesült Államok számára, miután delegációja hétvégén megjárta Moszkvát és Kijevet egyaránt.

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