Peking titokban segíti az orosz hadiipart?

A kiszivárgott orosz dokumentumok alapján szakértők feltételezik, hogy Peking ilyen formában segíti Moszkvát a szankciók megkerülésében – írta az index.hu.

Kína és Oroszország között eddig is szoros kapcsolat állt fenn, de egy friss vizsgálat szerint a távol-keleti ország alkatrészeket szállít Moszkvának, elsősorban támadó drónok építéséhez. Ezek az alkatrészek a legnagyobb orosz energiatermelő vállalathoz kötődő céghez kerültek, amely azokat a Gerany drónokat gyártja, amelyekkel augusztusban egy ukrajnai bevásárlóközpontot támadtak meg.

A Telegraph és a Politico által megvizsgált orosz belső dokumentumok bizonyítják, miként exportált egy kínai állami cég kulcsfontosságú drónalkatrészeket közvetlenül Oroszországnak. Ez komoly kérdéseket vet fel nemcsak a két érintett fél, hanem az Egyesült Államok számára, miután delegációja hétvégén megjárta Moszkvát és Kijevet egyaránt.