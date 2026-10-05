Újabb nagy feladatot bízott Donald Trump a különmegbízottjára

„John az elmúlt évben már több mint 65 amerikai és szövetséges országok állampolgárának hazatérését biztosította Fehéroroszországból, illetve több kelet-európai országból több mint 800 politikai fogoly szabadon bocsátását érte el” – írta az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán.

Coale új tisztségében Adam Boehler helyébe lép, akiről Trump azt írta, hogy 196 túszt hozott haza. Boehler, aki augusztusban segített elérni egy volt amerikai tengerészgyalogos szabadon bocsátását Oroszországból, vezető tanácsadóként fog a továbbiakban tevékenykedni – tette hozzá Trump.

John Coale az amerikai elnök különmegbízottjaként szeptember közepén tárgyalt Minszkben a fehérorosz elnökkel. Korábban azt a célt tűzte ki, hogy ez év végéig eléri a fogvatartottak szabadon engedését. A Fehéroroszországban betiltott Vjaszna emberi jogi szervezet szerint az országban még mindig 833 politikai fogoly van, annak ellenére, hogy Coale már több százuk szabadon bocsátásáról tárgyalt.