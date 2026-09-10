Négy éve nem látott magasságba emelkedett az európai gázár

A drágulás hátterében részben az európai gáztározók alacsony töltöttségi szintje áll, részben a közel-keleti háborús helyzet, elsősorban az Irán elleni támadás. A napokban megint fellángoltak a harcok az USA és Irán között, Irán szerint legalább tucatnyi hajóra mértek csapást, amelyek megkíséreltek áthajózni a Hormuzi-szoroson, előtte az USA számolt be több iráni tanker kilövéséről – számolt be minderről a hvg.hu.

Mint a Wall Street Journal emlékeztet, Európa gáztárolói 67 százalékos töltöttségi szinten állnak, jelentősen alulmúlva az ebben az időszakban jellemző 84 százalékos ötéves átlagot. A versenyt és az európai drágulást fokozza az ázsiai gázpiacon ugyancsak közel négyéves rekordot döntögető árfolyam.