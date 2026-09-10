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Vezetékek zárócsapokkal // Oil gas processing plant with pipe line valves
Nyitókép: insagostudio/Getty Images

Négy éve nem látott magasságba emelkedett az európai gázár

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2022 december óta nem látott magasságba emelkedett a földgáz ára az európai gázpiacon mértékadó holland gáztőzsdén a TTF-en: 80 euró/MW feletti áron kereskedtek vele. Az árfolyam 10 eurócentre is volt a 81 eurós szinttől, majd 80,67-re mérséklődött.

A drágulás hátterében részben az európai gáztározók alacsony töltöttségi szintje áll, részben a közel-keleti háborús helyzet, elsősorban az Irán elleni támadás. A napokban megint fellángoltak a harcok az USA és Irán között, Irán szerint legalább tucatnyi hajóra mértek csapást, amelyek megkíséreltek áthajózni a Hormuzi-szoroson, előtte az USA számolt be több iráni tanker kilövéséről – számolt be minderről a hvg.hu.

Mint a Wall Street Journal emlékeztet, Európa gáztárolói 67 százalékos töltöttségi szinten állnak, jelentősen alulmúlva az ebben az időszakban jellemző 84 százalékos ötéves átlagot. A versenyt és az európai drágulást fokozza az ázsiai gázpiacon ugyancsak közel négyéves rekordot döntögető árfolyam.

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Kezdőlap    Külföld    Négy éve nem látott magasságba emelkedett az európai gázár

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