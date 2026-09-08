Ellopták Auguste Renoir három festményét egy franciaországi múzeumból

A település térfigyelő kameráinak felvételein látható, ahogy a két rabló menekül a rendőrök elől. Eredetileg négy műalkotást vittek magukkal a Renoir Múzeumból, de egyet az üldözés során elejtettek.

Bryan Masson polgármester közleménye szerint az ellopott festmények értéke 9 millió euró körül lehet.

A múzeum riasztója pár perccel reggel 6 óra előtt szólalt meg. A rendőrök öt perccel később már a helyszínen voltak – közölte a polgármester, aki rendkívül súlyosnak, Cagnes-sur-Mer történelme és hagyatéka elleni támadásnak nevezte az esetet.

Auguste Renoir, az impresszionista festészet egyik francia mestere a Nizza melletti Cagnes-sur-Merben töltötte életének utolsó éveit, és ott halt meg 1919-ben. A városban 1960-ban nyitották meg a Renoir Múzeumot, ahol a festményeken és szobrokon kívül a művész személyes tárgyai és bútorai is ki vannak állítva.

Tavaly októberben a párizsi Louvre Múzeumból loptak el pár perc leforgása alatt maszkos betörők nyolc felbecsülhetetlen értékű koronaékszert, a kár értéke 88 millió euró. Az eset után a francia kulturális minisztérium fokozottabb figyelmet kezdett fordítani a múzeumok biztonságára.

Ennek ellenére júliusban újabb múzeumrablást követtek el: a kelet-franciaországi Chatillon-sur-Seine múzeumából tulajdonították el fényes nappal a vixi sírlelethez tartozó arany nyakéket. A múzeumba korábban már két alkalommal is próbáltak betörni.

A kulturális minisztérium július végén számos intézkedést vezetett be, hogy biztonságba helyezzék a múzeumokban elhelyezett, leginkább veszélyeztetett műtárgyakat. A tervek szerint egyebek mellett feltérképezik a legsérülékenyebb létesítményeket, ellenőrzik a tárca múzeumbiztonsági főosztálya szakértőinek munkáját, valamint továbbképzik a múzeumi biztonsági őröket.

A tárca javaslatot tett arra is, hogy bizonyos kiállítási részlegeket átmenetileg zárjanak le a látogatók elől, amíg nem javítanak a biztonsági körülményeken.