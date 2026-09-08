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Egy orosz Szu-35 típusú vadászrepülő.
Nyitókép: Unsplash

A levegőben ütközött két drága, csúcstechnológiás orosz vadászrepülő

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A híradások szerint az összeütközött Szu-35-ös vadászgépek pilótái közül az egyik meghalt, a másik tudott ugyan katapultálni, de megsérült.

Összeütközött repülés közben két orosz Szu-35-ös vadászbombázó repülőgép Oroszország Kurszk régiójában – írja a hvg.hu.

Hivatalosan még nem erősítette meg a balesetet az orosz hatóság, de az orosz Meduza hírportál és az ukrán United24Media is beszámotl az incidensről, egy repülés-tematikájú Telegram-csatorna információit alapul véve.

Az ütközés oka és körülményei egyelőre nem ismertek. A beszámolók szerint az egyik pilóta meghalt, a másiknak pedig sikerült ugyan katapultálni, ám az ütközés következtében megsérült.

A Szu-35-ösök az egyik legfontosabb többcélú vadászgépek az orosz hadseregben. Az orosz légierő augusztus 27-én vette át a legutóbbi utánpótlást a Szu-35S vadászbombázókból.

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Kezdőlap    Külföld    A levegőben ütközött két drága, csúcstechnológiás orosz vadászrepülő

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