A levegőben ütközött két drága, csúcstechnológiás orosz vadászrepülő

Összeütközött repülés közben két orosz Szu-35-ös vadászbombázó repülőgép Oroszország Kurszk régiójában – írja a hvg.hu.

Hivatalosan még nem erősítette meg a balesetet az orosz hatóság, de az orosz Meduza hírportál és az ukrán United24Media is beszámotl az incidensről, egy repülés-tematikájú Telegram-csatorna információit alapul véve.

Az ütközés oka és körülményei egyelőre nem ismertek. A beszámolók szerint az egyik pilóta meghalt, a másiknak pedig sikerült ugyan katapultálni, ám az ütközés következtében megsérült.

A Szu-35-ösök az egyik legfontosabb többcélú vadászgépek az orosz hadseregben. Az orosz légierő augusztus 27-én vette át a legutóbbi utánpótlást a Szu-35S vadászbombázókból.