Újabb robbanóanyagos drónt találtak a reptéri incidens nyomozói

A német nyomozóhatóságok egy harmadik drónt és gyaníthatóan katonai robbanószert is találtak a Lipcse-Halle repülőtér ellen augusztus elején megkísérelt támadás ügyében a helyszínen folytatott kutatás során – számolt be róla kedden az NDR és a WDR német műsorszolgáltató és a Süddeutsche Zeitung napilap.

A harmadik drónt a médiajelentések szerint augusztus 14-én, az incidens után 10 nappal találták meg a repülőtértől nyugatra, ahol a nyomozók körülbelül 50 gramm, a feltételezések szerint hexogén nevű katonai robbanóanyagot is felfedeztek.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a lipcsei repülőtéren augusztus 4-én észleltek egy robbanóanyaggal felszerelt drónt egy ukrán Antonov teherszállító repülőgép közelében. Az alacsonyan lebegő drónt a repülőtér egyik dolgozója rúgta le a földre.

A nyomozók gyanúja szerint egy második drón röviddel a repülőtér ideiglenes lezárása után ütközhetett egy DHL teherszállító repülőgéppel.

A repülőtér a NATO egyik fontos logisztikai központja, ahonnan rendszeresen indítanak szállítmányokat Ukrajnába.

A német médiumok által idézett biztonsági források szerint az orosz titkosszolgálat is részt vehetett a merényletkísérletben, amit Moszkva tagad.