Friedrich Merz: az oroszok hónapokon át készítették elő a lipcsei dróntámadást

„Ezt a támadást hónapokon keresztül Oroszországban tervezték, és kifejezetten Németország ellen irányult” – mondta a kancellár.

Oroszország korábban tagadta, hogy köze lenne a lipcsei repülőtérnél történt drónincidenshez, az orosz külügyminiszter pedig úgy fogalmazott, hogy az ilyen vádak „egy valódi háború kezdetét” jelentik.

A kancellár a Bundestagban egyúttal hitet tett Ukrajna további támogatása mellett. Merz szerint Németország azért támogatja továbbra is Ukrajnát, mert az ország „a mi szabadságunkat is védi”. A kancellár szerint Oroszországot és Vlagyimir Putyin orosz elnököt „valójában a demokrácia kisugárzása fenyegeti”. Hangsúlyozta: Oroszországot sem a NATO, sem az Európai Unió, sem Németország nem fenyegette.

Merz ismét élesen bírálta az Alternatíva Németországért (AfD) pártot, amely a vasárnapi szász-anhalti tartományi választáson 43,8 százalékos eredménnyel végzett az első helyen. A kancellár szerint pártja és az AfD között mély szakadék van a kül-, az Európa- és a békepolitika terén. A kancellár romboló erőnek nevezte az AfD-t, és kijelentette, hogy az nem érte el a kitűzött célját, az abszolút többséget, és szerinte politikájával Németország egyetlen részén sem lesz képes erre.

Alice Weidel, az AfD társelnöke viszont felszólalásában béketárgyalások megkezdését sürgette, és háborús propagandával vádolta a kancellárt Oroszországgal szemben.

Merz értésre adta, hogy a vasárnapi választás után is kitart a kormánykoalíció reformjai mellett. Azt mondta, hogy Németországnak vissza kell szereznie gazdasági növekedését, és további reformokra van szükség ahhoz, hogy az ország gazdasága lépést tartson a világgazdaság strukturális átalakulásával.

A nyugdíjreform vitatott elemeivel kapcsolatban jelezte tárgyalási készségét, különösen a legalább 45 évnyi járulékfizetéssel rendelkező munkavállalók helyzetét illetően. A reformbizottság javaslatainak egyik fő céljaként a fiatalabb generációk széles körű vagyonfelhalmozásának elősegítését emelte ki.

A kancellár a német diákok gyenge tanulási, PISA-eredményeire is kitért a Bundestagban. Azt mondta, hogy az eredmények kijózanítóak, ezért kész felajánlani a tartományoknak az együttműködést egy nagy erőfeszítés érdekében a német oktatás helyzetének javítására. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az oktatást és nevelést nem lehet teljes egészében az államra "kiszervezni", a családoknak is felelősségük van bennük.