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A teherszállításra specializálódott Antonov ukrán légitársaság egyik repülõgépe a Lipcse/Halle nemzetközi repülõtéren 2026. augusztus 6-án. Lehetséges terrorcselekmény miatt indítottak vizsgálatot Németországban, miután robbanószerkezettel felszerelt drónt találtak az egyik ukrán teherszállító gép mellett és ezt megelõzõen pedig egy másik azonosítatlan repülõ tárgy ütközött össze egy teherszállító repülõgéppel.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Friedrich Merz: az oroszok hónapokon át készítették elő a lipcsei dróntámadást

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Hónapokon keresztül Oroszországban készítették elő a lipcsei repülőtér elleni dróntámadást, és csak a véletlenen múlt, hogy nem történt jelentős anyagi kár és személyi sérülés – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár a Bundestag szerdai általános vitájában. Az AfD társelnöke, Alice Weidel szerint Merz „háborús propagandát” folytat.

„Ezt a támadást hónapokon keresztül Oroszországban tervezték, és kifejezetten Németország ellen irányult” – mondta a kancellár.

Oroszország korábban tagadta, hogy köze lenne a lipcsei repülőtérnél történt drónincidenshez, az orosz külügyminiszter pedig úgy fogalmazott, hogy az ilyen vádak „egy valódi háború kezdetét” jelentik.

A kancellár a Bundestagban egyúttal hitet tett Ukrajna további támogatása mellett. Merz szerint Németország azért támogatja továbbra is Ukrajnát, mert az ország „a mi szabadságunkat is védi”. A kancellár szerint Oroszországot és Vlagyimir Putyin orosz elnököt „valójában a demokrácia kisugárzása fenyegeti”. Hangsúlyozta: Oroszországot sem a NATO, sem az Európai Unió, sem Németország nem fenyegette.

Merz ismét élesen bírálta az Alternatíva Németországért (AfD) pártot, amely a vasárnapi szász-anhalti tartományi választáson 43,8 százalékos eredménnyel végzett az első helyen. A kancellár szerint pártja és az AfD között mély szakadék van a kül-, az Európa- és a békepolitika terén. A kancellár romboló erőnek nevezte az AfD-t, és kijelentette, hogy az nem érte el a kitűzött célját, az abszolút többséget, és szerinte politikájával Németország egyetlen részén sem lesz képes erre.

Alice Weidel, az AfD társelnöke viszont felszólalásában béketárgyalások megkezdését sürgette, és háborús propagandával vádolta a kancellárt Oroszországgal szemben.

Merz értésre adta, hogy a vasárnapi választás után is kitart a kormánykoalíció reformjai mellett. Azt mondta, hogy Németországnak vissza kell szereznie gazdasági növekedését, és további reformokra van szükség ahhoz, hogy az ország gazdasága lépést tartson a világgazdaság strukturális átalakulásával.

A nyugdíjreform vitatott elemeivel kapcsolatban jelezte tárgyalási készségét, különösen a legalább 45 évnyi járulékfizetéssel rendelkező munkavállalók helyzetét illetően. A reformbizottság javaslatainak egyik fő céljaként a fiatalabb generációk széles körű vagyonfelhalmozásának elősegítését emelte ki.

A kancellár a német diákok gyenge tanulási, PISA-eredményeire is kitért a Bundestagban. Azt mondta, hogy az eredmények kijózanítóak, ezért kész felajánlani a tartományoknak az együttműködést egy nagy erőfeszítés érdekében a német oktatás helyzetének javítására. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az oktatást és nevelést nem lehet teljes egészében az államra "kiszervezni", a családoknak is felelősségük van bennük.

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Kezdőlap    Külföld    Friedrich Merz: az oroszok hónapokon át készítették elő a lipcsei dróntámadást

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