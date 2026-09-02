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Az ukrán parlament épülete Kijevben.
Nyitókép: Getty Images/krblokhin

Egymást lőtték két ukrán titkosszolgálat emberei Kijevben

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Két ukrán biztonsági szerv emberei egymással vívtak tűzharcot Kijevben.

Az egyik utcát le is zárták az ukrán fővárosban, amikor a katonai hírszerzés, a HUR, illetve a belbiztonsági szolgálat, az SZBU emberei lövöldözni kezdtek szerdán reggel – írja a 444 összefoglalója, amely több ukrán sajtóforrás alapján készült.

Nem először tör ki nyílt konfliktus a két szervezet között, miközben zajlik az ukránok Oroszország elleni honvédő háborúja...

  • A HUR oroszországi műveleteiről, mély beágyazottságáról és vakmerő akcióiról vált ismertté,
  • az SZBU az orosz ügynökök felkutatásáért és a belső elhárításért felel.

A két szervezet régóta rivalizál, de ez többnyire a színfalak mögött zajlik. Szerda reggel azonban a rendőrségnek kellett lezárnia a környéket Kijev Dnyiprovszkij kerületében, miután lövöldözés történt. Az Ukrajinszka Pravda forrásai szerint három HUR-os tiszt megsérült az összecsapásban, nem hivatalos értesülések szerint a katonai hírszerzés egyik tagja meg is halhatott.

A lövöldözés háttere nem tisztázott. Az incidens röviddel azután történt, hogy az Ukrajna oldalán harcoló Orosz Önkéntes Hadtest (RDK) bejelentette: eltűnt Sztepan Kaplunov, az alakulat harci műveletekért felelős parancsnokhelyettese. Az ukrán sajtó szerint a két ügy szorosan összefügg.

Az SZBU verziója szerint munkatársai az orosz FSZB által szervezett állítólagos terrorcselekmény ügyében folytattak akciót. Eszerint az orosz titkosszolgálat egy Ukrajnában élő orosz ellenzéki vezetőt akart megölni, és az SZBU-sok ezt akarták megakadályozni. A szolgálat szerint eközben fegyveres csoport támadta meg őket, akadályozták az intézkedést, járművekkel blokkolták az utat. Az SZBU szerint végül az Alfa különleges egységet vetették be, és az összecsapásban sérültek is voltak.

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