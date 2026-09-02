ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.76
usd:
317.41
bux:
146772.66
2026. szeptember 2. szerda Dorina, Rebeka
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bauer Bence, a Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

Bauer Bence: kivárásra játszhatna az AfD, de ők türelmetlenek

Infostart / InfoRádió

Az AfD hiába vezető politikai erő jelenleg Németországban, koalíciós partnerek nélkül egy győztes választás esetén sem tudna kormányt alakítani – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója, Bauer Bence.

Mára a CDU sok szavazója az AfD irányába tolódott – sőt utóbbi párt már szociáldemokrata és liberális szavazókat is maga mögött tudhat –, a Kereszténydemokrata Unió 20 százalék körüli támogatottsága pedig részint baloldali szavazóknak köszönhető, akik nem akarják, hogy az AfD legyen az első erő. Miután viszont Németországban még tartományi szinten is arányos választási rendszer van, hiába áll majd esetleg az AfD 30-40 százalékon, 50-60 százalék még mindig ellenük lesz,

40 százalékkal ott nem lehet kormányozni

– mondta Bauer Bence az InfoRádió Aréna című műsorában. A kormányzáshoz az szükséges, hogy az első helyezett párt erősebb legyen, mint az összes többi bejutó együttesen. Az igazgató szerint az AfD-ben hosszú távon sem számolnak azzal, hogy szövetségi szinten kormányoznak. Ha esetleg úgy alakulna, hogy tényleg jó eredményeket érnek el, akkor is arra kellene építeniük, hogy valamilyen módon a CDU-val együttműködjenek, az összes többi párttal ez kizárt.

Az AfD-nek bizonyítania kell, hogy ha kormányoz, akkor konszolidáltan tud kormányozni, és hosszú távon képesek lesznek a demokratikus pártrendszer részesévé válni, és bizonyítani, hogy nem radikálisak. Az egész pártra nem lehet rásütni, hogy szélsőséges, de

nagyon sok olyan személyiség politizál ott, akikről azért sok jót nem lehet gondolni

– fogalmazott Bauer Bence, aki szerint ebben a helyzetben az AfD-nek a legjobb taktika az lenne, ha „hátradőlne és inna egy teát”, hisz a szövetségi kormányzat, meg a szövetségpolitika nem jó képet fest, hiszen a németek 85 százaléka elutasítja Friedrich Merz kancellár munkásságát, így tényleg kivárásra játszhatna az AfD, de ez a párt türelmetlen, ami minden újonnan létrehozott formációra jellemző.

Hangsúlyozta: az AfD főleg a fiatalok körében nagyon népszerű, így a social médiában is. Kettős a stratégia: be akarják bizonyítani, hogy tudnak és akarnak is kormányozni. Mások viszont abból akarnak profitálni, hogy amortizálódik a pártrendszer, és várnak a nagy napra, hogy egyedül kormányozzanak.

„Hogy ez a nagy nap be fog-e következni, az kérdéses; ráadásul az AfD belső harcairól most viszonylag keveset hallani, ami épp az imént említett kettősségből ered. (…) Ne felejtsük azt sem, hogy Alice Weidel nem ezer éve pártelnök. Nagyon sok pártelnököt »leszalámizott« az AfD, hisz túl moderáltnak bizonyultak, és ők mindig egy másik irányba mentek” – hangsúlyozta Bauer Bence.

A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült. A teljes beszélgetést megnézheti és meghallgathatja alább.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Bauer Bence: kivárásra játszhatna az AfD, de ők türelmetlenek

németország

cdu

afd

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bauer Bence: kivárásra játszhatna az AfD, de ők türelmetlenek

Bauer Bence: kivárásra játszhatna az AfD, de ők türelmetlenek

Az AfD hiába vezető politikai erő jelenleg Németországban, koalíciós partnerek nélkül egy győztes választás esetén sem tudna kormányt alakítani – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója, Bauer Bence.
VIDEÓ
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
Tanévkezdés: feladják a leckét a tanároknak is? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Szászország ledönti a német politikai tűzfalat? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.03. csütörtök, 18:00
Kis Anna meteorológus, a földtudományok doktora, az ELTE Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa
Szabó Péter éghajlatkutató, az ELTE Meteorológiai Tanszékének doktorandusza
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új parancsot adott ki Vlagyimir Putyin, hamarosan eldőlhet a háború Ukrajnában - Híreink az ukrán frontról szerdán

Új parancsot adott ki Vlagyimir Putyin, hamarosan eldőlhet a háború Ukrajnában - Híreink az ukrán frontról szerdán

Vlagyimir Putyin orosz elnök utasítást adott az ukrán energiaellátó rendszerek elleni támadások fokozására. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint pár hónapon belül eldőlhet, ki nyeri meg az ukrajnai háborút. Ukrajna súlyos légvédelmirakéta-hiánnyal küzd, Európa segítséget ígért. Az oroszok Limant megkerülve elkezdték Szlovjanszk bekerítését. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború szerdai eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Indulhat a roham a magyar bankoknál: kemény szigorítás jöhet, ami rengeteg lakásvásárlót érint

Indulhat a roham a magyar bankoknál: kemény szigorítás jöhet, ami rengeteg lakásvásárlót érint

3 ezer milliárd forint fölé ugorhat az idei lakáshitelpiac, egy Otthon Start-szigorítás pedig tovább fűtheti a rohamot.

BBC
Business Sport Travel Science
Rosenberg: Putin's veiled threat to UK part of Russia's campaign against West

Rosenberg: Putin's veiled threat to UK part of Russia's campaign against West

The Russian president wants to keep Britain guessing - and stressing - over Moscow's real intentions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 2. 18:30
Sajtóinformáció: Magyarország újra blokkolta Ukrajna EU-csatlakozását
2026. szeptember 2. 15:39
Már napenergiából van a legtöbb Kínában
×
×