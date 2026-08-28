Hároméves volt, amikor fejére került a korona – tragikus hír érkezett róla

Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki közlése szerint a király csütörtök éjszaka hunyt el, további részleteket azonban nem osztott meg.

Balaam Barugahara, az ugandai kormány tagja korábban arról számolt be, hogy Oyo Nymbát az Egyesült Államokban kezelték betegsége miatt.

Uganda köztársaság, amelyet egy választott államfő irányít, de több hagyományos királyság is fennmaradt a területén. Ezek csak szimbolikus politikai hatalommal rendelkeznek, ugyanakkor kulturális és társadalmi befolyásuk megkerülhetetlen.

IV. Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi az Uganda nyugati részén, a Kongói Demokratikus Köztársasággal határos területen fekvő Toro királyság uralkodója volt.

Mindössze hároméves korában, 1995. szeptember 12-én koronázták meg apja, III. Rukirabasaija Patrick David Matthew Kaboyo Olimi halálát követően. Trónra kerülésével ő lett a világ legfiatalabb királya.

Toro miniszterelnöke azt is bejelentette, hogy a nőtlen királynak született egy örököse, ezért „a korona folytonossága biztosítva van”.

Az ugandai közösségi platformokat elárasztották a gyászhírrel kapcsolatos bejegyzések.

Toro miniszterelnöke áprilisban, a király születésnapja alkalmából olyan uralkodóként méltatta Oyo Nyimbát, aki közel áll népéhez, és egy fiatal generáció tagja, de ez számára nem korlát, hanem erősség, mivel „energiát, friss perspektívát és bátorságot nyújt Toro jövőjének megváltoztatásához”.