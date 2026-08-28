12 milliárd euró egy új csodafegyverre? Kaiser Ferenc a berlini tervekről

A német rakétarendszer fejlesztéséről a média számolt be, a hozzájuk került információk alapján. Hogy ezek csak tervek, vagy hamarosan meg is valósulhatnak, azzal kapcsolatban Kaiser Ferenc elmondta: az elképzelések szerint 2027-ben már valaminek rendszerbe kell állni, ez valószínűleg az amerikai Tomahawk lehet.

Kérdés az, hogy ebből mennyit tud az USA maga is leszállítani, hiszen egyes becslések szerint több éves gyártást sikerült elfüstölni az Irán elleni támadásokban. Több száz darab fogyott el, és ebből a fegyverrendszerből nem készül évente100-150 darab.

Az egyetemi docens szerint a másik probléma az ár. Egy Tomahawk 4-4,5 millió dollárba kerül, de nyilván, ha sokat rendel belőle valaki, akkor az fel fogja verni az árat, mert a gyártósor véges. Az összes többi eszköz esetén nagy kérdés az, hogy mikor sikerül valamit kifejleszteni.

Elmondása szerint gondolkodnak a németek ukrán eszközökben is, melyek nem olyan precízek, mint az amerikaiak, ellenben nagy mennyiségben gyártja őket Ukrajna, és relatíve olcsón meg lehet venni.

Ilyen például az úgynevezett flamingó szárnyas bomba vagy robotrepülőgép, ami akár 3000 kilométeres hatótávolsággal is rendelkezhet.

Izraellel is zajlanak állítólag tárgyalások, bár az ország most éppen abban a helyzetben van, hogy minden saját gyártású fegyverre magának van szüksége.

Arra a kérdésre, hogy a NATO szemszögéből mit jelent ez a német haderőfejlesztés, Kaiser Ferenc azt válaszolta, hogy Európának nagyobb fokú önállóságra van szüksége. „Tehát nem bízhatunk abban, hogy Washington majd megvéd minket; vagyis a brit és a francia nukleáris elrettentési képesség felértékelődik.

„Ebből a szempontból az, hogy Németország 1000-2000 kilométernél nagyobb hatótávolságú eszközöket szerez be nagy mennyiségben, elrettentési képességet jelenthet a kisebb országokkal szemben, de ha nagy mennyiségben állítja ezt hadrendbe, – ne felejtsük, hogy a franciák, a britek és lengyelek is fegyverkeznek – vagyis az európai államok jelentősebb mennyiségben szereznek be ilyen eszközöket, az önmagában elrettenthet egy támadót” – szögezte le Kaiser Ferenc.

A németországi rakétarendszer megvalósításáról szólva a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense azt mondta: ez egyelőre még csak egy terv, több körön kell átmennie, és még a Bundestagnak is rá kell bólintania.12 milliárd euró pedig azért Németországban is rettenetesen sok pénz.

A cikk Domanits András interjúja alapján készült.