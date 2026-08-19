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Az ukrán elnöki sajtószolgálat felvétele Jevhen Hmara megbízott ukrán védelmi miniszterrõl, Olekszandr Szirszkij tábornokról, az ukrán hadsereg leváltott fõparancsnokáról, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökrõl és Mihajlo Drapatijról, az egyesített erõk parancsnokáról, újonnan kinevezett fõparancsnokról (b-j) Kijevben 2026. július 22-én.
Nyitókép: MTI/AP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

Új védelmi miniszter Ukrajnában

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Jevhen Hmarát nevezte ki szerdán Ukrajna új védelmi miniszterévé a kijevi parlament – jelentették vezető ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A törvényhozás szerdai plenáris ülésén a képviselők nagy többséggel, 312 igen és 2 nem szavazattal, 20 tartózkodás mellett Jevhen Hmarát választották meg Ukrajna új honvédelmi miniszterévé. Hmara korábban részt vett az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) harci és különleges műveleteiben a keleti országrészben, idén júliusig pedig megbízott vezetőként a szolgálat élén állt.

Július 17-én Volodimir Zelenszkij elnök javaslatára a kormány a honvédelmi tárca ideiglenesen megbízott miniszterévé nevezte ki. Posztján a korábbi tárcavezetőt, Mihajlo Fedorovot váltotta, akinek a leváltása ellen hetek óta tüntetnek Kijev és több más ukrajnai nagyváros utcáin.

Nyitókép: Jevhen Hmara megbízott ukrán védelmi miniszter, Olekszandr Szirszkij tábornok, az ukrán hadsereg leváltott főparancsnoka, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Mihajlo Drapatij, az egyesített erők parancsnoka, újonnan kinevezett főparancsnoka (b-j) Kijevben 2026. július 22-én.

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Kezdőlap    Külföld    Új védelmi miniszter Ukrajnában

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