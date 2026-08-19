Új védelmi miniszter Ukrajnában

A törvényhozás szerdai plenáris ülésén a képviselők nagy többséggel, 312 igen és 2 nem szavazattal, 20 tartózkodás mellett Jevhen Hmarát választották meg Ukrajna új honvédelmi miniszterévé. Hmara korábban részt vett az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) harci és különleges műveleteiben a keleti országrészben, idén júliusig pedig megbízott vezetőként a szolgálat élén állt.

Július 17-én Volodimir Zelenszkij elnök javaslatára a kormány a honvédelmi tárca ideiglenesen megbízott miniszterévé nevezte ki. Posztján a korábbi tárcavezetőt, Mihajlo Fedorovot váltotta, akinek a leváltása ellen hetek óta tüntetnek Kijev és több más ukrajnai nagyváros utcáin.

Nyitókép: Jevhen Hmara megbízott ukrán védelmi miniszter, Olekszandr Szirszkij tábornok, az ukrán hadsereg leváltott főparancsnoka, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Mihajlo Drapatij, az egyesített erők parancsnoka, újonnan kinevezett főparancsnoka (b-j) Kijevben 2026. július 22-én.