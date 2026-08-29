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Az ukrán védelmi tárca élére kinevezett Mihajlo Fedorov eddigi digitális fejlesztésért felelõs kormányfõhelyettes a parlament ülésén Kijevben 2026. január 14-én. Az elõzõ napon az ukrán törvényhozás megszavazta a védelmi miniszteri tisztséget július 17. óta betöltõ Denisz Smihal felmentését. Smihal a kabinet tagja marad elsõ kormányfõhelyettesi és energetikai miniszteri tisztségben.
Nyitókép: MTI/EPA/Andrij Neszterenko

Ukrán sztárminisztert alkalmaz az olasz hadsereg

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az olasz védelmi minisztérium innovációs tanácsadója lett Mihajlo Fedorov, a nemrég nagy politikai viharok közepette leváltott ukrán védelmi miniszter.

Mihajlo Fedorov volt ukrán védelmi miniszter az olasz védelmi minisztérium innovációs tanácsadója lett –jelentette be Guido Crosetto olasz védelmi miniszter a minisztérium honlapján péntek este közzétett közleményében.

Crosetto beszámolója szerint Fedorovval római találkozóján egyebek mellett a drónokról, a pilóta nélküli rendszerekről, a légvédelemről és a technológiai ökoszisztéma fejlődéséről tárgyalt. Az olasz miniszter hangsúlyozta, hogy a gyors és példátlan technológiai változások közepette elengedhetetlen a tapasztalatcsere, ezért örömmel fogadta, hogy Fedorov elfogadta a felkérését.

Crosetto szerint ma már nem elegendő pusztán ismerni az új technológiákat, azokat gyorsan, nagy léptékben alkalmazható operatív megoldásokká kell alakítani. A megváltozott biztonsági környezet és a hadviselés új formái gyorsabb és hatékonyabb fejlesztési és gyártási folyamatokat követelnek meg.

Fedorov az X közösségi oldalon köszönte meg Crosetto személyes támogatását és a felkérést. Közölte, hogy új tisztségében Olaszországot a modern hadviselési technológiák átvételében, védelmi ágazatának fejlesztésében és az új globális biztonsági kihívásokhoz való alkalmazkodásban kívánja segíteni.

Hozzátette ugyanakkor, hogy fő feladata továbbra is Ukrajnához kötődik, ahol a védelmet erősítő kiemelt projekteken, valamint nemzetközi erőforrások bevonásán dolgozik tovább.

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