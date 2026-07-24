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Nyitókép: Pixabay

Nyaralni indulók, figyelem, benzinkorlátozást jelentettek be

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét horvátországi töltőállomásain a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslet miatt.

Az INA szerint az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása, és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra.

A horvát olajipari vállalat hangsúlyozta, hogy a rijekai finomító folyamatosan működik, elegendő benzint, dízel- és repülőgép-üzemanyagot állít elő, az INA pedig a szokásos piaci körülmények közötti ellátáshoz megfelelő készletekkel rendelkezik.

A társaság a megnövekedett kereslet mellett a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával is indokolta a korlátozást, amelynek időtartama a piaci helyzet alakulásától függ.

Az intézkedést az üzemanyagok hatósági árának várható emelése előtt vezették be. A horvát kormány hétfőn dönthet a következő két hétre érvényes legmagasabb kiskereskedelmi árakról, amelyek kedden léphetnek hatályba.

Horvát sajtóértesülések szerint a 95-ös benzin literenkénti ára 11 centtel, 1,65 euróra (mintegy 599 forintra) emelkedhet. A dízel ára 22 centtel, 1,81 euróra (mintegy 657 forintra), a mezőgazdaságban és a halászatban használt kedvezményes dízelé pedig 24 centtel, 1,26 euróra (mintegy 457 forintra) nőhet.

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