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Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivõi tájékoztatón 2026. július 23-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbertrt

Jöhet benzináremelés, de ha nagy lesz a baj, a kormány beavatkozik – ígérte Magyar Péter

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Magyarországon alacsonyabb ma az üzemanyagok ára a benzinkutakon, mint a környező országokban, és lényegesen alacsonyabb, mint az Orbán-kormány elmúlt négy évében átlagosan voltak – hangsúlyozta a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette: több tényező miatt emelkedik a nagykereskedelmi ár, és sokáig nem lesz tartható, hogy a kutakon ne legyen áremelkedés, de ha kell, a gazdasági miniszter beavatkozik majd.

A kormányzati tájékoztató végén Magyar Péter miniszterelnök tartott egy kisebb prezentációt az üzemanyagárak kérdéséről.

A kormányfő hangsúlyozta: minden környező országénál alacsonyabbak ma a magyar átlagárak, amelyek a benzinkutakon átlagosan nagyjából a védett ár körül alakulnak.

A nagykereskedelmi árakat valóban emelik, de ezt egyelőre nem követték le a kutakon tapasztalható kiskerárak

– hangsúlyozta.

Ezután grafikonokat mutatva hosszan elemezte, hogy az Orbán-kormány utolsó négy évében hogyan alakult a benzin és a dízel ára. Kiemelte: az üzemanyagár éveken át folyamatosan lényegesen magasabb volt, mint most, vagy akár a védett ár, és mint mondta, „akkor egyszer sem reklamált sem a propagandamédia, sem a Fidesz, amelyek 1000 forintos benzinárral riogattak a választások előtt”.

Ezután elmondta: jelenleg több tényező együttállása hajtja felfelé az energiaárakat.

  • Iránban háború van, a Hormuzi-szoroson nem lehet rendesen szállítani, miközben
  • Oroszország az ukrán csapások miatt importál dízelt, és nem pedig exportál, ahogy évtizedek óta mindig.
  • Az aszály miatt a Dunán nehezebb a szállítás, ráadásul
  • a Mol sem végzett a százhalombattai finomító javításával, ami csak szeptemberre lesz teljen kész

– sorolta a miniszterelnök, hangsúlyozva: kisebb csoda, hogy eddig tartani lehetett az alacsony az árakat.

„Nem árulok zsákbamacskát, ha fennmarad az orosz, a hormuzi és a dunai helyzet, a nagykerárakat növelni kell, de ez egy ideje nem csapódik le a kutakon áremelésben” – fogalmazott, hozzátéve: ez sajnos sokáig nem lesz tartható. De azt is hangsúlyozta: ha nagy emelkedés jönne, Kapitány István, aki fel van hatalmazva a közbeavatkozásra, lépni fog, mint fogalmazott: „semmiképp sem hagyjuk úgy elszállni az árakat, mint az Orbán-kormány négy évében, leszámítva a kampány előtti védett áras két hónapot”.

Kiemelte: ne hagyja magát senki félrevezetni, hiszen az ársapkát mindig a magyar emberek fizetik meg, a korábbi védett ár is havonta 50 milliárd forintba került a költségvetésnek.

Majd elismételte: a Mol csak szeptemberre lesz kész a javítással, de akkor is csak az ország 80 százaléka lesz ellátva, ezért mindenképp importra szorulunk, így a nagykerárak nőni fognak.

Lehet tehát áremelkedésre számítani, de nem olyan drasztikusra, mint az Orbán-kormány alatt, és ha kell, lépni fogunk

– mondta Magyar Péter miniszterelnök.

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Kezdőlap    Belföld    Jöhet benzináremelés, de ha nagy lesz a baj, a kormány beavatkozik – ígérte Magyar Péter

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kormányzati tájékoztató

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Jöhet benzináremelés, de ha nagy lesz a baj, a kormány beavatkozik – ígérte Magyar Péter

Jöhet benzináremelés, de ha nagy lesz a baj, a kormány beavatkozik – ígérte Magyar Péter
Magyarországon alacsonyabb ma az üzemanyagok ára a benzinkutakon, mint a környező országokban, és lényegesen alacsonyabb, mint az Orbán-kormány elmúlt négy évében átlagosan voltak – hangsúlyozta a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette: több tényező miatt emelkedik a nagykereskedelmi ár, és sokáig nem lesz tartható, hogy a kutakon ne legyen áremelkedés, de ha kell, a gazdasági miniszter beavatkozik majd.
 

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