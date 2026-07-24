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Nyitókép: Unsplash

Több benzinkúton is leállt a dízeleladás

Infostart

Van, ahol korlátozzák a mennyiséget, máshol egyáltalán nem árulnak gázolajat.

Napok óta téma a hazai üzemanyagok árának kérdése, a kormányzati tartalék mennyisége, illetve az üzemanyagárstop bevezetésének lehetősége. Utóbbiról Magyar Péter miniszterelnök beszélt a csütörtöki kormányzati tájékoztatón, közölve, hogy emelkedni fognak az árak és a kormány baj esetén avatkozik be. A nagykereskedelmi árak itthon nagyjából kétnaponta mintegy 8-9 forinttal drágulnak, ez azonban a hét közepén még nem jelent meg a kutak áraiban.

Az InfoRádióban a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője, Egri Gábor szerdán úgy értékelt, hogy rendkívül furcsa piaci mozgások láthatók Magyarországon. Mint mondta: június 30-a óta – 21 nap leforgása alatt – mintegy 300 dollárral 932 dollárra erősödött a dízel (tonnánkénti) jegyzési ára, a benziné pedig ugyanebben az időszakban 167 dollárral 1116 dollárra emelkedett. Eközben Magyarországon a Mol jelentősen emelte a nagykereskedelmi árakat, viszont nem emelte a kiskereskedelmieket. Arra is felhívta a figyelmet, hogy eközben a Ural-jegyzések komoly, 20-24 dolláros különbséget mutatnak a Brent olajhoz képest, tehát ennyivel lehet olcsóbban venni az előbbi típust, miután Oroszország komoly finomítói gondokkal küzd.

Megjegyezte: nem biztos, hogy piaci mechanizmus eredményezi ezt a helyzetet, akár a politika is állhat a háttérben. Mindenesetre a helyzet miatt egyre nagyobb bajban vannak a kis cégek, „a közepeseknél és a nagyobbaknál pedig idő kérdése, hogy mikor adják föl a pozícióikat Magyarországon” – fogalmazott. Egri Gábor szerint ez a helyzet napokig, legfeljebb hetekig tartható fenn anélköl, hogy „összedőljön” a magyar piac.

A holtankoljak.hu adatközlései alapján

a hétvégén nem érkezik újabb nagykereskedelmi árváltozás, de a csütörtöki nagyker-emelésből a pénteki országos kiskereskedelmi átlagárakban a kutak többségén egyelőre egyik üzemanyagtípusnál sem jelent meg változás.

Ezután az Infostart is megírta, hogy az Auchan benzinkutakon korlátozták az egyszerre tankolható gázolaj mennyiségét. Most a Portfolio arról számolt be, hogy az Envi Group már felfüggesztette a gázolaj értékesítését dunaújvárosi és székesfehérvári kútjain, míg a Gas 'N Go újszászi benzinkútja csak jóval drágább osztrák importból tud üzemanyagot beszerezni. Egyes töltőállomások már nem a nyereségtermelésre, hanem pusztán a fennmaradásra rendezkednek be, mert nem tudják finanszírozni a nagy- és a kiskereskedelmi árak közti különbséget.

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