Benzinár Magyarországon: kulcspillanat következik

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium arról tájékoztatott, hogy a tárca újabb egyeztetést tart az iparág szereplőivel, melynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátásbiztonságának megőrzése.

Az FBSZ saját álláspontját ismertetve hangsúlyozta: az egyetlen, hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése, és elfogadó alkalmazása. Tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak.

„Az árak begyűrűzését nem lehet populista parancsokkal (ársapka és társai) büntetlenül megállítani, a büntetés pedig azonnali, és fájó: súlyos tízmilliárdos számlák, amiket ki kell fizetni, káosz és áruhiány” – fogalmaztak. Máskülönben az eredmény „borítékolható” – figyelmeztetnek: kisbenzinkutak mennek tönkre vagy zárnak be, esetleg minimálisra korlátozzák üzemanyag-eladásaikat, a nagyoknál felgyülemlik a forgalom, a logisztika megroppan, minden szereplő rosszul jár.

A 2022-es üzemanyag-ársapka csak a kisbenzinkutak számára 100 milliárd forintot meghaladó veszteséget hozott

– emlékeztettek. Megoldási javaslatuk szerint be kell engedni az importot, be kell fogadni a magasabb árakat is, amelyek viszont magasabb adókat is jelentenek. Ezzel megáll a „benzinturizmus”, a magasabb adóbevételből pedig lehet támogatni a rászorulókat, a tömegközlekedést és a munkába járást – közölte a mintegy 250-300 benzinkutat képviselő FBSZ.

A csütörtöki kormányzati tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök is hosszan beszélt a benzinárak kérdéséről. Mint mondta, Magyarországon alacsonyabb ma az üzemanyagok ára a benzinkutakon, mint a környező országokban, és lényegesen alacsonyabb, mint az Orbán-kormány elmúlt négy évében átlagosan voltak – hangsúlyozta . Magyar Péter hozzátette: több tényező miatt emelkedik a nagykereskedelmi ár, és sokáig nem lesz tartható, hogy a kutakon ne legyen áremelkedés, de ha kell, a gazdasági miniszter beavatkozik majd.