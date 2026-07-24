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Autós tankol a Mol gyáli töltőállomásán 2020. január 1-jén. A kormány döntése értelmében január 1-jétől emelkedik a biológiai eredetű összetevők bekeverendő aránya az üzemanyagokban, az intézkedéssel Magyarország is csatlakozik a környezetbarát E10-es üzemanyagot használó államokhoz. A régi típusú autót használóknak célszerű ellenőrizni, hogy lehet-e kocsijukba az új üzemanyagból tankolni.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Benzinár Magyarországon: kulcspillanat következik

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) képviselőivel. A kisbenzinkutak azonnali import-beengedést és benzináremelést szeretnének, a kormány azt ígérte: ha baj lesz, beavatkoznak, és nem hagyják elszállni az árakat.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium arról tájékoztatott, hogy a tárca újabb egyeztetést tart az iparág szereplőivel, melynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátásbiztonságának megőrzése.

Az FBSZ saját álláspontját ismertetve hangsúlyozta: az egyetlen, hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése, és elfogadó alkalmazása. Tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak.

„Az árak begyűrűzését nem lehet populista parancsokkal (ársapka és társai) büntetlenül megállítani, a büntetés pedig azonnali, és fájó: súlyos tízmilliárdos számlák, amiket ki kell fizetni, káosz és áruhiány” – fogalmaztak. Máskülönben az eredmény „borítékolható” – figyelmeztetnek: kisbenzinkutak mennek tönkre vagy zárnak be, esetleg minimálisra korlátozzák üzemanyag-eladásaikat, a nagyoknál felgyülemlik a forgalom, a logisztika megroppan, minden szereplő rosszul jár.

A 2022-es üzemanyag-ársapka csak a kisbenzinkutak számára 100 milliárd forintot meghaladó veszteséget hozott

– emlékeztettek. Megoldási javaslatuk szerint be kell engedni az importot, be kell fogadni a magasabb árakat is, amelyek viszont magasabb adókat is jelentenek. Ezzel megáll a „benzinturizmus”, a magasabb adóbevételből pedig lehet támogatni a rászorulókat, a tömegközlekedést és a munkába járást – közölte a mintegy 250-300 benzinkutat képviselő FBSZ.

A csütörtöki kormányzati tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök is hosszan beszélt a benzinárak kérdéséről. Mint mondta, Magyarországon alacsonyabb ma az üzemanyagok ára a benzinkutakon, mint a környező országokban, és lényegesen alacsonyabb, mint az Orbán-kormány elmúlt négy évében átlagosan voltak – hangsúlyozta . Magyar Péter hozzátette: több tényező miatt emelkedik a nagykereskedelmi ár, és sokáig nem lesz tartható, hogy a kutakon ne legyen áremelkedés, de ha kell, a gazdasági miniszter beavatkozik majd.

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Kezdőlap    Belföld    Benzinár Magyarországon: kulcspillanat következik

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