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Andy Burnham új brit miniszterelnök, a kormányzó Munkáspárt elnöke beszédet mond a kormányfõi rezidenciánál, miután III. Károly király kormányalakítással bízta meg Londonban 2026. július 20-án. A volt manchesteri polgármester a kormányfõi tisztséget két évig betöltõ Keir Starmert váltja, aki június 22-én, belpolitikai viszályok hatására jelentette be távozási szándékát.
Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall

Meglepetéssel indított az új brit miniszterelnök

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Átalakította elődje, Keir Starmer kormányát Andy Burnham, az Egyesült Királyság hétfőn hivatalba lépett új miniszterelnöke.

(Cikkünk frissül.)

A legnagyobb meglepetést a pénzügyminisztérium élén bekövetkezett váltás okozta: ennek a tárcának az élére Burnham John Healey egykori védelmi minisztert nevezte ki.

A brit sajtó korábban egyöntetűen Shabana Mahmood belügyminisztert, kisebb valószínűséggel Ed Milibandet, az energiabiztonságért és a szennyezőanyag-kibocsátás csökkentéséért felelős tárca eddigi vezetőjét tartotta esélyesnek az eddig Rachel Reeves által betöltött pénzügyminiszteri posztra.

Mahmood ugyanakkor az új kormányban is maradt a belügyminisztérium élén, Milibandet viszont Burnham külügyminiszterré nevezte ki, menesztve a tárca eddigi vezetőjét, Yvette Coopert.

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