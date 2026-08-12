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Erdõtüzet oltanak helikopterrõl az Athéntól délkeletre fekvõ, Kuvarasz körzetében fekvõ Ájiosz Sztilianosz környékén 2026. augusztus 10-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANA-MPA/Harisz Akriviadisz

Több száz ember vettek már idén őrizetbe gyújtogatás miatt, a szigorúbb büntetés sem elég Görögországban

Infostart / MTI

Egy 59 éves férfit például öt tűzesettel hoztak összefüggésbe.

Az év eleje óta 281 embert vettek őrizetbe a görög hatóságok gyújtogatás miatt - közölte szerdán a görög tűzoltóság szóvivője.

Jannisz Artopiosz az ERT görög közszolgálati televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy közülük 252 gyanúsított ellen gondatlanságból okozott gyújtogatás, 29 gyanúsított ellen pedig szándékos gyújtogatás miatt indítottak büntetőeljárást.

A legkirívóbb eset azé a gyújtogatóé, akit szerda reggel vettek őrizetbe Szalonikiben. Az 59 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy két hét alatt több mint öt tűzesethez volt köze; az ERT információ szerint már szerdán elkészülhet ellene az ügyészségi vádirat.

Egy 33 éves férfit azért vettek őrizetbe kedden a fővárost is magába foglaló Attika régióban, mert erdős területen gyújtott alá egy hordozható grillsütőnek. A helyi sajtó közlése szerint őt 3000 eurós pénzbírsággal sújtották.

Mivel Görögországban évek óta komoly problémát okoznak a nyaranta ismétlődő erdőtüzek, a kormány 2024-ben úgy döntött, hogy súlyosbítja a gyújtogatás miatt kiszabható büntetéseket. Azóta akár húszéves börtönbüntetésre és 200 ezer eurós pénzbírságra is ítélhetik a gyújtogatókat.

Az ország több régiójában szerdán is csaknem maximális, az ötös skálán négyes fokozatú tűzvédelmi készültség van érvényben. Evángelosz Tournász, a polgári védelemért és az éghajlatváltozással összefüggő ügyekért felelős miniszter a hét elején ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az utóbbi tíz nap folyamán országszerte több mint 400 tűzesetet kellett kezelni, miközben erős szél nehezítette a tűzoltók munkáját.

Augusztus első napjaiban több mint 11 ezer hektár égett le egy fenyőerdőt, illetve bozótost és termőföldet is magába foglaló területen Athéntól észak-nyugatra, egy tengerparti üdülőhely mellett. Az óránkénti 130 kilométeres sebességű széllökések miatt a tüzet csak öt nap alatt sikerült megfékezniük a tűzoltóknak úgy, hogy közben két oltóhelikopter összeütközött, két ember halálát okozva.

Az erdőtüzek által leginkább sújtott területek egyike Attika régió, amely az utóbbi kilenc évben kialakult 15 tűzben 42 százalékát veszítette el a teljes erdőterületének.

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Kezdőlap    Külföld    Több száz ember vettek már idén őrizetbe gyújtogatás miatt, a szigorúbb büntetés sem elég Görögországban

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