„Igen” – Véget ért Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez vadházassága

A portugál futballsztár Instagram-oldalán egy fotót tett közzé, amelyen két kéz látható: a feltételezések szerint az övé és feleségéé, mindkettőjükön karikagyűrűvel. (A bejegyzés közzététele után fél órával már több mint hárommillió kedvelést kapott, azóta a 20 milliót is átlépte.)

A portugál sajtó az év esküvőjeként emlegeti az eseményt. Beszámolóik szerint a pár augusztus 11-én, a Lisszabon közelében fekvő tengerparti Cascaisban mondta ki az igent, az esküvőn pedig öt gyermekük is jelen volt – olvasható a BBC tudósításában.

Ronaldo és Rodríguez tíz éve alkot egy párt. Madridban találkoztak, ahol Rodríguez egy Gucci-üzletben dolgozott, Ronaldo pedig akkoriban a Real Madrid játékosa volt.

Eljegyzésüket tavaly augusztus 11-én jelentették be; Rodríguez akkor egy hatalmas gyémántgyűrűről készült fotó mellé spanyolul azt írta: „Igen, elfogadom. Ebben és minden életemben.”

Ronaldo összesen öt gyermek édesapja, közülük kettő Rodríguezszel közös. Első közös gyermekük, Alana Martina 2017-ben született. Legkisebb lányuk, Bella 2022 áprilisában jött világra ikertestvérével együtt, aki azonban meghalt.