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DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - DECEMBER 27: Al-Nassr player Cristiano Ronaldo (2nd L) and Georgina Rodriguez (L) attend the Globe Soccer Dubai Awards 2024 as part of the Dubai International Sports Conference 2024 in Dubai, United Arab Emirates (UAE) on December 27, 2024. (Photo by Waleed Zein/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Waleed Zein/Anadolu via Getty Images

„Igen” – Véget ért Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez vadházassága

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Cristiano Ronaldo feleségül vette hosszú ideje vele élő párját, Georgina Rodríguez modellt és influenszert egy portugáliai polgári szertartáson.

A portugál futballsztár Instagram-oldalán egy fotót tett közzé, amelyen két kéz látható: a feltételezések szerint az övé és feleségéé, mindkettőjükön karikagyűrűvel. (A bejegyzés közzététele után fél órával már több mint hárommillió kedvelést kapott, azóta a 20 milliót is átlépte.)

A portugál sajtó az év esküvőjeként emlegeti az eseményt. Beszámolóik szerint a pár augusztus 11-én, a Lisszabon közelében fekvő tengerparti Cascaisban mondta ki az igent, az esküvőn pedig öt gyermekük is jelen volt – olvasható a BBC tudósításában.

Ronaldo és Rodríguez tíz éve alkot egy párt. Madridban találkoztak, ahol Rodríguez egy Gucci-üzletben dolgozott, Ronaldo pedig akkoriban a Real Madrid játékosa volt.

Eljegyzésüket tavaly augusztus 11-én jelentették be; Rodríguez akkor egy hatalmas gyémántgyűrűről készült fotó mellé spanyolul azt írta: „Igen, elfogadom. Ebben és minden életemben.”

Ronaldo összesen öt gyermek édesapja, közülük kettő Rodríguezszel közös. Első közös gyermekük, Alana Martina 2017-ben született. Legkisebb lányuk, Bella 2022 áprilisában jött világra ikertestvérével együtt, aki azonban meghalt.

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