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Nyitókép: vchal / Getty Images

Több jogosítványt kapnak a kémek Németországban, jöhet az online házkutatás is

Infostart / MTI

A német kormány szerdán átfogó reformot indított a német hírszerző szolgálatok jogköreinek bővítésére az Oroszország felől növekvő fenyegetésre, valamint a kémkedés, a szabotázs és a hibrid támadások veszélyére hivatkozva.

Alexander Dobrindt szövetségi belügyminiszter szerint a cél az, hogy a német szolgálatok képesek legyenek „aktívan fellépni ellenfeleikkel szemben”.

A Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal és a Szövetségi Hírszerző Szolgálat (BND) a tervek szerint a jövőben szigorúan meghatározott esetekben nemcsak megfigyelhetne különféle fenyegetések esetén, hanem aktívan be is avatkozhatna.

A reform egyik központi eleme a digitális térben biztosított új jogosítványok köre.

A tervezet parlamenti elfogadása esetén a BND és az alkotmányvédelmi hivatal jövő évtől online "házkutatást" is végezhetne, vagyis hozzáférhetne az eszközökön tárolt adatokhoz.

Bővítenék a titkosított kommunikáció lehallgatásának lehetőségét is, amely a korábban tárolt tartalmakra is kiterjedhetne. A tervezet fokozatos rendszert állítana fel az eszközök adatainak kiolvasására és a magánszámítógépekbe történő titkos beavatkozásokra: minél szélesebb körű hozzáférésről lenne szó, annál szigorúbb feltételeknek és ellenőrzésnek kellene megfelelni.

A hírszerző szolgálatok ellenőrzését egyúttal megerősítenék, és az ellenőrzési feladatokban nagyobb szerepet kapna a Független Ellenőrzési Tanács.

Nina Warken, a kancellári hivatal vezetője szerint Németország nem támaszkodhat tartósan a szövetséges külföldi szolgálatok támogatására, és a német hírszerzés nem maradhat el más európai partnerek mögött.

A kormány szerint a reform révén a német szolgálatok jogi értelemben egyes területeken felzárkóznának más európai hírszerző szolgálatokhoz. A belügyminiszter szerint Németországot naponta érik hibrid hadviselési műveletek.

A tervezet alapján a külföldi hírszerzésért felelős BND egy Németország elleni kibertámadás vagy dezinformációs támadás közben beavatkozhatna egy idegen hatalom informatikai infrastruktúrájába.

Az alkotmányvédelmi hivatal munkatársai pedig egyes esetekben titokban behatolhatnának lakásokba is.

A tervezet bírálói attól tartanak, hogy a reform fellazíthatja a hírszerző szolgálatok és a rendőrség feladatainak szigorú elkülönítését. A kormánykoalíció részéről ugyanakkor Sonja Eichwede szociáldemokrata frakcióvezető-helyettes szükségesnek nevezte a reformot, és kiemelte, hogy a bővülő jogosítványokkal párhuzamosan az ellenőrzést is erősítik.

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