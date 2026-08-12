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tűz lángok
Nyitókép: Pixabay

Egyszerre több helyen tombolnak a tüzek, út- és vasúti zár is van

Infostart / MTI

A hőség okozta szárazság miatt tarló-, erdő- és bozóttüzekkel küzdenek a tűzoltók Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém vármegyében – közölte szerdán a katasztrófavédelem.

Vasúti talpfák égnek a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Hidasnémetin, és tűz van a Miskolctól mintegy 20 kilométerre fekvő Alsóvadász külterületén is, ahol egy akácos terület kapott lángra.

Mint írták, Hidasnémetiben az M30-as autópálya közelében gyulladtak ki a talpfák, amelyeket a gönci, az encsi, a tolcsvai és a szerencsi hivatásos tűzoltók oltanak a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításában. A helyszínre sátoraljaújhelyi, szerencsi és miskolci vízszállítók is érkeztek, a tűz nem veszélyezteti a vasúti forgalmat.

A közlés szerint az alsóvadászi tűz mintegy 25 hektárt érint. A lángok megfékezésén a miskolci és szendrői hivatásos tűzoltók dolgoznak, de az oltást a szél nehezíti.

Kigyulladt a száraz avar Pest vármegyében Érd határában, a Júlia utca közelében. A tűz körülbelül három hektárnyi területet érint. Az érdi és a fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral és motoros permetezővel oltják a lángokat.

Száraz fű és avar ég a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tiszavasváriban, az Erdő utcánál. A tűz körülbelül egyhektárnyi területet érint. A hajdúnánási hivatásos és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén.

Avartűz miatt lezárták a 8-as főutat a Veszprém vármegyei Hajmáskér és Pétfürdő között, és nem járnak a vonatok a veszprémi fővonalon sem Székesfehérvár és Veszprém között.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata közölte: a tűz miatt Hajmáskér és Pétfürdő között lezárták a 8-as főutat. Kerülni Királyszentistván, Vilonya és Berhida felé lehet.

A Mávinform jelezte, hogy Budapestről Veszprém, Szombathely és Zalaegerszeg felé a vonatok csak Székesfehérvárig, ellenkező irányból csak Veszprémig közlekednek. Székesfehérvár és Veszprém között pótlóbuszok szállítják az utasokat, és mivel a tűzoltás miatt a közúton is lezárások vannak, a pótlóbuszok jelentősen hosszabb menetidővel, egy-másfél óra alatt teszik meg a Székesfehérvár-Veszprém távot, Ösküt és Hajmáskért pedig nem érintik.

Szintén Veszprém vármegyében, Várpalota külterületén, a Széphegy dűlőn több ponton ég egy füves, bokros, cserjés terület, a tűz présházakra is átterjedt. A tűzoltók az egyik épület erkélyéről létrával mentettek le egy embert.

Jelenleg három vármegyéből a pétfürdői, a veszprémi, a balatonfűzfői, a székesfehérvári és a siófoki hivatásos egységek a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltják a lángokat. A tűz miatt több távvezeték leszakadt.

Ettől nem messze, Öskü és Hajmáskér között, a Mecset és az Ibolya utca közelében már mintegy 15 hektáron ég a száraz füves vegetáció, de kigyulladt egy melléképület is. Utóbbi tüzet a tűzoltók már eloltottak.

A lángok további lakóházakat veszélyeztetnek, az oltásban három vármegyéből vesznek részt az ajkai, a veszprémi, a kisbéri, a sárbogárdi, a pápai, a badacsonytomaji és a székesfehérvári hivatásos egységek, a munkálatokat a Veszprém vármegyei tűzoltósági főfelügyelő irányítja.

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