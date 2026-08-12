Szemet szemért... – Vlagyimir Putyin megszólalt

Oroszország tükörképszerűen fog reagálni a kereskedelmi hajóinak elfogására irányuló bármilyen nyugati kísérletre, és ezt bármely vízterületen meg fogja tenni - jelentette ki szerdán Vlagyimir Putyin elnök, amikor megtekintette az orosz Csendes-óceáni Flotta hadgyakorlatának zárószakaszát.

„Ha ezt (az orosz hajók elfoglalását a Nyugat) a gyakorlatban is elkezdi megvalósítani, kénytelenek leszünk ugyanúgy reagálni. És nem feltétlenül azokon a vízterületeken, ahol a hajóink elleni rajtaütéseket tervezik. Hanem ott, ahol ezt mi magunk szükségesnek és célszerűnek tartjuk. Bármelyik helyen” – mondta.

Putyin szerint a nyugati országok hatóságai a nemzetközi jog megsértésével megpróbálják korlátozni az orosz hajók közlekedését. Ezt kalózkodásnak és rablásnak nevezte.

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