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Vlagyimir Putyin orosz államfõ (j) Szergej Csemezov, a fejlett technológiájú ipari termékek gyártását és exportját támogató Rosztyeh állami vállalat vezérigazgatója beszámolóját hallgatja a moszkvai Kremlben 2026. május 7-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtóhivatal pool/Mihail Mecel

Szemet szemért... – Vlagyimir Putyin megszólalt

Infostart / MTI

Az orosz elnök szerint a nyugati országok hatóságai a nemzetközi jog megsértésével megpróbálják korlátozni az orosz hajók közlekedését.

Oroszország tükörképszerűen fog reagálni a kereskedelmi hajóinak elfogására irányuló bármilyen nyugati kísérletre, és ezt bármely vízterületen meg fogja tenni - jelentette ki szerdán Vlagyimir Putyin elnök, amikor megtekintette az orosz Csendes-óceáni Flotta hadgyakorlatának zárószakaszát.

„Ha ezt (az orosz hajók elfoglalását a Nyugat) a gyakorlatban is elkezdi megvalósítani, kénytelenek leszünk ugyanúgy reagálni. És nem feltétlenül azokon a vízterületeken, ahol a hajóink elleni rajtaütéseket tervezik. Hanem ott, ahol ezt mi magunk szükségesnek és célszerűnek tartjuk. Bármelyik helyen” – mondta.

Putyin szerint a nyugati országok hatóságai a nemzetközi jog megsértésével megpróbálják korlátozni az orosz hajók közlekedését. Ezt kalózkodásnak és rablásnak nevezte.

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