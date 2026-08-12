Arne Slot visszautasított egy nagyon vonzó állást

A holland szakember az Anfieldről való májusi távozása óta nem vállalt újabb munkát, sokan őt tartották a legesélyesebb jelöltnek Ronald Koeman utódlására.

Slot egyértelmű nyilatkozatot adott ki álláspontja tisztázása érdekében, miután tárgyalásokat folytatott a Holland Labdarúgó-szövetséggel (KNVB) Koeman esetleges pótlásáról. Bár ő volt az Oranje első számú jelöltje, úgy döntött, visszautasítja a felkérést. Indoklásként azt hozta fel, hogy karrierje ezen szakaszában továbbra is a klubedzői munka mindennapos kihívásaira kíván összpontosítani.

Határozottan cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint a tárgyalások meghiúsulása mögött anyagi nézetkülönbségek álltak volna.

A Voetbal Internationalnek adott nyilatkozatában Slot így fogalmazott: „Karrierem ezen szakaszában jobban szeretek minden nap a játékosaimmal az edzőpályán dolgozni. Ez olyasmi, ami egy válogatottnál egyszerűen nem valósítható meg. Ezért döntöttem úgy, hogy nem folytatom a megbeszéléseket, és nem kezdek tárgyalásokat egy esetleges szerződés részleteiről. Hatalmas tisztelettel viseltetek a válogatott és a KNVB iránt, és csak pozitívan tudok nyilatkozni arról a szakmai színvonalról, ahogyan az adott héten a tárgyalások zajlottak. Jelenleg úgy érzem, a klubfutball még rengeteg lehetőséget tartogat számomra.”

Hozzátette: hazája képviselete továbbra is hosszú távú céljai között szerepel, még ha jelenleg nem is áll készen a váltásra. Nyilatkozatát így zárta: „Hatalmas megtiszteltetés lenne, ha egy nap szövetségi kapitányként képviselhetném Hollandiát. Ám számomra most nem volt itt az ideje ennek.”

Az, hogy Slot visszautasította a holland válogatott irányítását,

közvetlen pénzügyi veszteséget jelent a Liverpool számára.

Ha elfogadta volna a posztot, a „Vörösök” megtakaríthatták volna végkielégítésének jelentős részét. A holland szakember eredeti liverpooli szerződése rendkívül jövedelmező volt: a teljes csomag értéke megközelítőleg 25 millió fontot tett ki. Slot korábban klubedzői munkát is visszautasított: a Fulham megkeresését, még az előtt, hogy a holland szövetség megkereste volna.