ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.17
usd:
314.96
bux:
149904.91
2026. augusztus 12. szerda Klára
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott Liverpool-Nottingham Forest mérkőzésen a liverpooli Anfield Road-i Stadionban 2024. szeptember 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Arne Slot visszautasított egy nagyon vonzó állást

Infostart

A Liverpool korábbi vezetőedzője, Arne Slot megerősítette, hogy nem kíván élni a holland válogatott irányítására vonatkozó lehetőséggel.

A holland szakember az Anfieldről való májusi távozása óta nem vállalt újabb munkát, sokan őt tartották a legesélyesebb jelöltnek Ronald Koeman utódlására.

Slot egyértelmű nyilatkozatot adott ki álláspontja tisztázása érdekében, miután tárgyalásokat folytatott a Holland Labdarúgó-szövetséggel (KNVB) Koeman esetleges pótlásáról. Bár ő volt az Oranje első számú jelöltje, úgy döntött, visszautasítja a felkérést. Indoklásként azt hozta fel, hogy karrierje ezen szakaszában továbbra is a klubedzői munka mindennapos kihívásaira kíván összpontosítani.

Határozottan cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint a tárgyalások meghiúsulása mögött anyagi nézetkülönbségek álltak volna.

A Voetbal Internationalnek adott nyilatkozatában Slot így fogalmazott: „Karrierem ezen szakaszában jobban szeretek minden nap a játékosaimmal az edzőpályán dolgozni. Ez olyasmi, ami egy válogatottnál egyszerűen nem valósítható meg. Ezért döntöttem úgy, hogy nem folytatom a megbeszéléseket, és nem kezdek tárgyalásokat egy esetleges szerződés részleteiről. Hatalmas tisztelettel viseltetek a válogatott és a KNVB iránt, és csak pozitívan tudok nyilatkozni arról a szakmai színvonalról, ahogyan az adott héten a tárgyalások zajlottak. Jelenleg úgy érzem, a klubfutball még rengeteg lehetőséget tartogat számomra.”

Hozzátette: hazája képviselete továbbra is hosszú távú céljai között szerepel, még ha jelenleg nem is áll készen a váltásra. Nyilatkozatát így zárta: „Hatalmas megtiszteltetés lenne, ha egy nap szövetségi kapitányként képviselhetném Hollandiát. Ám számomra most nem volt itt az ideje ennek.”

Az, hogy Slot visszautasította a holland válogatott irányítását,

közvetlen pénzügyi veszteséget jelent a Liverpool számára.

Ha elfogadta volna a posztot, a „Vörösök” megtakaríthatták volna végkielégítésének jelentős részét. A holland szakember eredeti liverpooli szerződése rendkívül jövedelmező volt: a teljes csomag értéke megközelítőleg 25 millió fontot tett ki. Slot korábban klubedzői munkát is visszautasított: a Fulham megkeresését, még az előtt, hogy a holland szövetség megkereste volna.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Arne Slot visszautasított egy nagyon vonzó állást

liverpool fc

holland válogatott

arne slot

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Felpörög a metróhosszabbítás – itt vannak a feladatok, ingatlanokat is meg kell vennie a fővárosnak

Felpörög a metróhosszabbítás – itt vannak a feladatok, ingatlanokat is meg kell vennie a fővárosnak

A 3-as metró harminchat évvel ezelőtt érte el Újpest-Központot, ám a tervek ellenére sosem folytatták. A BKK előkészítette a 3-as metró káposztásmegyeri meghosszabbításának engedélyezési terveit, és a kormány által júliusban meghirdetett Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv tartalmazza a metróvonal meghosszabbítását, első szakaszként Rákospalota-Újpestig. Sok feladat van, a határidő rövid, és a két új megállóval nem jönnek majd új szerelvények.
VIDEÓ
Mérföldkő Baka András megválasztása? Lakatos Júlia, Inforádió, Aréna
Elapadó folyók, aszályos földek: honnan lesz újra vizünk? Bíró Tibor, Inforádió, Aréna
PAKS: mi a leállítás és az újraindítás kockázata? Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.12. szerda, 18:00
Ürge-Vorsatz Diána
fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos adat érkezik ma, kivárás a tőzsdéken

Fontos adat érkezik ma, kivárás a tőzsdéken

Óvatos a hangulat a világ tőzsdéin. Az amerikai piacok tegnap mérsékelt eséssel zártak, miután a befektetők egyre kevésbé bíznak az amerikai–iráni megállapodás gyors megszületésében, miközben a technológiai szektorban is több nagy részvény, köztük az Amazon és az Alphabet került nyomás alá. Ázsiában már kedvezőbb, de vegyes kép rajzolódott ki, és Európában is stagnálás közelében vannak a vezető indexek. A geopolitikai feszültségek ismét az olajpiacon éreztetik leginkább a hatásukat: a Hormuzi-szoros helyzete, valamint a hajózás elleni újabb támadások miatt a Brent hordónkénti ára 90 dollár közelébe emelkedett, és már sorozatban a hatodik napja drágulhat. A nap legfontosabb makrogazdasági eseménye a délután fél háromkor érkező amerikai inflációs adat lesz.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezen a vidéki településen él Falusi Mariann: meseszép kertje a nyári aszályban is csudazöld birodalom

Ezen a vidéki településen él Falusi Mariann: meseszép kertje a nyári aszályban is csudazöld birodalom

Mariann számára a kertészkedés nem egyszerű hobbi, hanem lelki feltöltődés, a természet iránti szeretete pedig már gyerekkora óta meghatározó. Kukkantsunk hát be hozzá!

BBC
Business Sport Travel Science
Trump confirms he switched planes after Nato summit because of possible threat

Trump confirms he switched planes after Nato summit because of possible threat

Journalists and White House staff who were on board the jet were unaware the president had left.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 12. 14:30
Lemondott a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöksége
2026. augusztus 12. 11:37
„Igen” – Véget ért Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez vadházassága
×
×