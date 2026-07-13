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Nyitókép: Dima Berlin/Getty Images

Több mint tízezer ember halálát okozhatta a júniusi hőhullám

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A kutatók szerint nincs más olyan tényező, ami több mint tízezres többlethalálozást okozhatott volna a június végi időszakban.

Több mint tízezerrel nőtt a halálozások száma Európában a június végi rekordhőhullám idején – írja a Reuters híradása nyomán a Telex.

Az EuroMOMO adatai szerint a többlethalálozás döntő többsége, több mint 9000 eset, a 65 év felettiek körében történt. A hálózatot az ECED és a WHO is támogatja, és 27 európai ország halálozási adatait összesíti. A vizsgált időszakban, június 22. és 28. között összesen 10 650 többlethalálesetet regisztráltak minden okból, nem csak közvetlenül a hőség miatt.

Lasse Vestergaard, az EuroMOMO működését koordináló Statens Serum Institut főorvosa a sajtónak azt nyilatkozta: igen szokatlan, hogy az évnek ebben a szakában ekkora mértékű többlethalálozást regisztráljanak.

Az extrém meleg közvetlenül hőgutát is okozhat, illetve súlyosbíthatja a szív- és érrendszeri, valamint légzőszervi betegségeket. Az idősebb emberek különösen veszélyeztetettek.

A kutatók szerint a júniusi hőhullámért teljes mértékben az emberi tevékenység okozta klímaváltozás okolható, ami gyakoribbá és intenzívebbé teszi a szélsőséges időjárási jelenségeket.

A szakértők szerint nem volt más olyan tényező, ami magyarázhatná a halálozások hirtelen emelkedését. Az előző nyolc hétben ugyanennek a 27 országnak az összesített halálozása átlagosan heti ötszázzal alacsonyabb volt a megszokottnál.

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