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The Chrysler Building behind 235 East 42nd Street after reports of falling debris in New York, US, on Tuesday, July 7, 2026. Construction crews were pulled from a 37-story Midtown Manhattan building Tuesday morning after bricks were reported falling from the 21st floor, emergency officials said, prompting building evacuations and street closures in one of the citys busiest corridors. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images
Nyitókép: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

Dráma Manhattanban: összeomlással fenyeget egy toronyház

Infostart / MTI

Kiürítettek egy toronyházat New York belvárosában kedden, miután veszélyessé vált az épület, és a felső szintek leomlással fenyegetnek.

A Mannhattan belvárosában, a Grand Central vasútállomás közelében, a forgalmas 42. utcán álló irodaházat azt követően evakuálták, hogy a reggeli órákban járdára zuhanó épületrészekről érkezett bejelentés a tűzoltósághoz.

A hatóságok később közölték, hogy a 38 emeletes, felújítás alatt álló épület 21. és 22. emeletén két tartópillér a nyomás alatt meghajlott, és azzal fenyeget, hogy a felső szintek leomlanak. Több környező épületet, köztük egy szállodát elővigyázatosságból szintén kiürítettek.

New York, 2026. július 7. Rendõrök és tûzoltók a helyszínen, miután összeomlás veszélye miatt kiürítettek egy toronyházat New York belvárosában 2026. július 7-én. A hatóságok közölték, hogy a 38 emeletes, felújítás alatt álló épület 21. és 22. emeletén két tartópillér a nyomás alatt meghajlott, és azzal fenyeget, hogy a felsõ szintek leomlanak. Több környezõ épületet, köztük egy szállodát elõvigyázatosságból szintén kiürítettek. MTI/EPA/Olga Fedorova
New York, 2026. július 7. Rendõrök és tûzoltók a helyszínen, miután összeomlás veszélye miatt kiürítettek egy toronyházat New York belvárosában 2026. július 7-én. A hatóságok közölték, hogy a 38 emeletes, felújítás alatt álló épület 21. és 22. emeletén két tartópillér a nyomás alatt meghajlott, és azzal fenyeget, hogy a felsõ szintek leomlanak. Több környezõ épületet, köztük egy szállodát elõvigyázatosságból szintén kiürítettek. MTI/EPA/Olga Fedorova

A hatóságok nagy erőkkel vonultak ki, az utcai forgalmat is leállították a veszélyessé vált toronyház körzetében.

Az évtizedekkel ezelőtt épült egykori irodaház funkcióváltás miatt átépítés alatt áll, a tervek szerint lakóházzá alakították volna.

Zohran Mamdani, New York polgármestere sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az épülettel kapcsolatban „szerkezeti problémák” merültek fel.

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