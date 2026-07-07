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Nyitókép: Chris Ryan/Getty Images

Korrupció miatt ítéltek halálra egy kínai tisztségviselőt

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Kínában meglehetősen ritkán szabnak ki halálbüntetést valakire gazdasági bűncselekmények miatt, ám a bíróság szerint ez az ügy olyan súlyos, hogy indokolja a lehető legszigorúbb ítéletet.

Halálbüntetésre ítélt egy kelet-kínai bíróság egy korábbi városi tisztviselőt, a 69 éves Jang Jou-lint, aki a vád szerint három évtized alatt több mint 2,2 milliárd jüan (mintegy 325 millió dollár) kenőpénzt fogadott el – írja a BBC híradása nyomán a Telex.

A volt vezetőt vesztegetés elfogadása mellett sikkasztás, hivatali visszaélés és pénzmosás vádjában is bűnösnek találták. Az állami média szerint befolyását arra használta, hogy másoknak építési szerződéseket, földügyleteket és finanszírozást intézzen pénzért és értéktárgyakért cserébe.

Jang Jou-lin több különböző vezetői tisztséget is betöltött 1993 és 2023 között, az ellene indított eljárás Hszi Csin-ping elnök korrupcióellenes kampányának részeként indult. A bíróság szerint bűncselekményei különösen súlyosak voltak, és jelentős károkat okoztak az államnak és a közérdeknek.

Kínában meglehetősen ritka, hogy gazdasági bűncselekmények miatt ítéljenek halálra valakit, habár különösen nagy összegű korrupciós ügyekben erre is van példa. Jang Jou-lin együttműködött a hatóságokkal, bűneit beismerte és megbánását fejezte ki, ám a bíróság álláspontja szerint az ügy súlya miatt ez nem volt elegendő az enyhébb büntetéshez.

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Kezdőlap    Külföld    Korrupció miatt ítéltek halálra egy kínai tisztségviselőt

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