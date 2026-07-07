A kereslet adott – forradalmat sürget a NATO-főtitkár a fegyvergyártás területén

„A gépezet zümmögése alakuljon át dübörgéssé” – lelkesítette a NATO-csúcstalálkozó előtt tartott védelmi ipari fórumon részt vevő vezetőket a főtitkár. „A kereslet adott, és ezt Önök is tudják” – mondta.

Mark Rutte elmondta: a NATO gyors ütemben bővíti drónkapacitásait, és ezzel egy időben a drónellenes védelmi képességeit is fejleszti. A szövetségesek több mint 40 milliárd dollárt fordítanak a drónellenes kapacitásaik megerősítésére a következő öt év során – tette hozzá.

Elmondta azt is, hogy a pénzintézetek 217 milliárd dollárt mozgósítottak a szövetség biztonságának és védelmének támogatására, hozzátéve: „ez még csak a kezdet”.

A főtitkár aláhúzta, hogy ennek érdekében először is le kell bontani a beszerzésekre és a határokon átnyúló szabályozásokra vonatkozó bürokráciát, a kormányoknak pedig meg kell teremteni a kedvező feltételeket a bővítésre és az együttműködésre.

„"Jó úton haladunk; a stratégia világos, a meccset azonban még messze nem nyertük meg. A győzelemhez minden csapattagnak be kell magát dobnia” – fogalmazott.

Mint mondta, 2025-ben a transzatlanti szövetség európai tagállamai és Kanada védelmi kiadásai éves szinten 20 százalékkal, azaz 139 milliárd dollárral nőttek, azonban kiemelte azt is, hogy az ipari kapacitásoknak gyorsan bővülniük kell annak érdekében, hogy eleget tehessenek a növekvő keresletnek.

Bejelentette továbbá, hogy a NATO elindítja az Airbus A400M szállítórepülőgépekből álló stratégiai légi szállítási flottáját, és egy repülőgéppel bővíti a már meglévő A330 MRTT tankerrepülőgép-flottáját.

Az MRTT-beruházás keretében kilenc A330-as repülőgép áll a szövetség rendelkezésre, amelyek katonai szállító- vagy utasszállító repülőgépként egyaránt bevethetők, és amelyek a hollandiai Eindhovenben állomásoznak.

(A nyitóképen: Frank Morley, a Northrop Grumman amerikai hadi- és ûripari konszern nemzetközi üzletfejlesztésért felelõs alelnöke – balra – és Mark Rutte NATO-fõtitkár kezet fog az ankarai NATO-csúcstalálkozót megelõzõ védelmi ipari fórumon a török fõvárosban 2026. július 7-én. A július 7-8-i tanácskozás középpontjában a védelmi ipari termelés megerõsítése és az Ukrajnának nyújtandó hosszú távú katonai segélyek biztosítása áll.)