ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.84
usd:
310.8
bux:
141691.73
2026. július 7. kedd Apollónia
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Frank Morley, a Northrop Grumman amerikai hadi- és ûripari konszern nemzetközi üzletfejlesztésért felelõs alelnöke (b) és Mark Rutte NATO-fõtitkár kezet fog az ankarai NATO-csúcstalálkozót megelõzõ védelmi ipari fórumon a török fõvárosban 2026. július 7-én. A július 7-8-i tanácskozás középpontjában a védelmi ipari termelés megerõsítése és az Ukrajnának nyújtandó hosszú távú katonai segélyek biztosítása áll.
Nyitókép: MTI/EPA/Georgi Licovszki

A kereslet adott – forradalmat sürget a NATO-főtitkár a fegyvergyártás területén

Infostart / MTI

„Forradalmat” szorgalmazott a transzatlanti védelmi iparban Mark Rutte NATO-főtitkár kedden Ankarában, és arra biztatta a védelmi ipari vállalatokat, hogy legyenek nyitottabbak több kockázatot vállalni.

„A gépezet zümmögése alakuljon át dübörgéssé” – lelkesítette a NATO-csúcstalálkozó előtt tartott védelmi ipari fórumon részt vevő vezetőket a főtitkár. „A kereslet adott, és ezt Önök is tudják” – mondta.

Mark Rutte elmondta: a NATO gyors ütemben bővíti drónkapacitásait, és ezzel egy időben a drónellenes védelmi képességeit is fejleszti. A szövetségesek több mint 40 milliárd dollárt fordítanak a drónellenes kapacitásaik megerősítésére a következő öt év során – tette hozzá.

Elmondta azt is, hogy a pénzintézetek 217 milliárd dollárt mozgósítottak a szövetség biztonságának és védelmének támogatására, hozzátéve: „ez még csak a kezdet”.

A főtitkár aláhúzta, hogy ennek érdekében először is le kell bontani a beszerzésekre és a határokon átnyúló szabályozásokra vonatkozó bürokráciát, a kormányoknak pedig meg kell teremteni a kedvező feltételeket a bővítésre és az együttműködésre.

„"Jó úton haladunk; a stratégia világos, a meccset azonban még messze nem nyertük meg. A győzelemhez minden csapattagnak be kell magát dobnia” – fogalmazott.

Mint mondta, 2025-ben a transzatlanti szövetség európai tagállamai és Kanada védelmi kiadásai éves szinten 20 százalékkal, azaz 139 milliárd dollárral nőttek, azonban kiemelte azt is, hogy az ipari kapacitásoknak gyorsan bővülniük kell annak érdekében, hogy eleget tehessenek a növekvő keresletnek.

Bejelentette továbbá, hogy a NATO elindítja az Airbus A400M szállítórepülőgépekből álló stratégiai légi szállítási flottáját, és egy repülőgéppel bővíti a már meglévő A330 MRTT tankerrepülőgép-flottáját.

Az MRTT-beruházás keretében kilenc A330-as repülőgép áll a szövetség rendelkezésre, amelyek katonai szállító- vagy utasszállító repülőgépként egyaránt bevethetők, és amelyek a hollandiai Eindhovenben állomásoznak.

(A nyitóképen: Frank Morley, a Northrop Grumman amerikai hadi- és ûripari konszern nemzetközi üzletfejlesztésért felelõs alelnöke – balra – és Mark Rutte NATO-fõtitkár kezet fog az ankarai NATO-csúcstalálkozót megelõzõ védelmi ipari fórumon a török fõvárosban 2026. július 7-én. A július 7-8-i tanácskozás középpontjában a védelmi ipari termelés megerõsítése és az Ukrajnának nyújtandó hosszú távú katonai segélyek biztosítása áll.)

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    A kereslet adott – forradalmat sürget a NATO-főtitkár a fegyvergyártás területén

nato

védelmi ipar

fegyvergyártás

mark rutte

kockázatvállalás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Félidőben a Forma-1: fordíthat a Ferrari? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Hőkupola: a 42 fokos rekord csak a kezdet volt? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.08. szerda, 18:00
Csiki Varga Tamás
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megtámadták Moszkvát, egy ponton dőlhet el a konfliktus – Háborús híreink kedden

Megtámadták Moszkvát, egy ponton dőlhet el a konfliktus – Háborús híreink kedden

Ismételten nagyszabású dróntámadásról számoltak be a források az orosz főváros ellen, számtalan részlet még nem ismert – közölte az RBK. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az Oroszország elleni háború döntő szakasza a szárazföldről és a tengerről a légtérbe tevődött át, és a levegőben zajló küzdelem fogja eldönteni a konfliktus kimenetelét. A Financial Times gazdasági napilapnak adott interjújában – amelyre néhány órával egy Kijev elleni súlyos orosz légicsapás után került sor – az államfő kifejtette, hogy országa már megakadályozta Oroszország szárazföldi győzelmét, és az orosz flottát is kiszorította a Fekete-tenger nyugati medencéjének nagy részéről. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos előrejelzést tettek közzé: kiderült, mi várhat a magyar gazdaságra a következő években

Fontos előrejelzést tettek közzé: kiderült, mi várhat a magyar gazdaságra a következő években

A kutatóintézet nyári előrejelzése alapján a magyar gazdaság ugyan kiléphet a többéves stagnálásból, de a növekedés továbbra is törékeny maradhat.

BBC
Business Sport Travel Science
Marine Le Pen to run for French presidency and appeal conviction in top court

Marine Le Pen to run for French presidency and appeal conviction in top court

The hard-right National Rally leader has ended months of speculation, after a court ruled she could run but would have to wear a tag for a year.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 7. 20:52
Fájó csapást mértek a „Magyar”-féle erők az oroszokra
2026. július 7. 20:40
Félelmetes tömeg gyűjt össze Hamenei halotti imáján – képek
×
×