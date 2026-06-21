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Iráni zászlót ábrázoló falfestménynél mennek járókelõk egy teheráni utcán 2026. június 15-én. Az elõzõ napon megállapodás született Irán és a síita államot támadó Egyesült Államok között a harcok lezárásáról. A bejelentés szerint a szemben álló felek június 15-én befejezik a katonai mûveleteket, a Hormuzi-szorost pedig a megállapodás tervezett aláírása napján, június 19-én megnyitják a hajóforgalom elõtt.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Az izraeliek elsöprő többsége szerint Amerika veszített

Infostart / MTI

Az izraeliek 92 százaléka szerint Irán nyerte meg a február végén ellene elindított háborút, és számára előnyösebb az azt lezáró megállapodás az Egyesült Államokkal – derült ki a Jeruzsálemi Héber Egyetem és az Agam Intézet közvélemény-kutatásából, amelynek eredményeit vasárnap tették közzé.

A felmérés szerint a megkérdezettek csaknem 83 százaléka úgy véli, hogy a hadjárat gyengítette Izrael hosszú távú biztonságát, míg

86 százalékuk negatívan ítéli meg a háború lezárását.

A válaszadók csaknem háromnegyede nem hisz Benjámin Netanjahu miniszterelnöknek, amikor azt állítja, hogy Izrael jelentős eredményeket ért el és elhárította az országot fenyegető egzisztenciális veszélyt.

Az izraeliek csaknem 88 százaléka szerint az ország vagy egyáltalán nem vagy csak részben érte el a kitűzött háborús célokat. A megkérdezettek több mint 56 százaléka úgy véli, hogy a miniszterelnök rosszul vezette a hadjáratot vagy egyenesen kudarcot vallott annak irányításában.

A kutatás szerint

az izraeliek csaknem fele támogatná a Hezbollah libanoni síita terrorszervezet elleni újabb esetleges jelentős katonai támadást még abban az esetben is, ha ez konfliktushoz vezetne Donald Trump amerikai elnökkel.

A felmérésben 3644 izraelit – legalább 17 éveseket – kérdeztek meg a népesség összetételének megfelelően kialakított mintában. A mintavétel maximális hibahatára 2,2 százalék, a kutatás megbízhatósági szintje pedig 99 százalék.

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