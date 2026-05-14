2026. május 14. csütörtök Bonifác
Bed in hallway. The concept of working stressful environment
Nyitókép: sudok1/Getty Images

Tilos látogatni a betegeket a borsodi kórházakban

Infostart / MTI

Az illetékes kormányhivatal a betegek és az egészségügyi dolgozók nagy arányú légúti megbetegedése miatt rendelte el a szigorítást.

Látogatási tilalmat rendelt el a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztálya a Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél – közölte az intézmény csütörtökön a Facebook-oldalán.

A tájékoztatás szerint a csütörtökön életbe lépő és visszavonásig érvényes látogatási tilalmat a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbetegeket ellátó osztályán, a bent fekvő betegek és az egészségügyi személyzet körében kialakult akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt rendelték el.

A látogatási tilalom időszakában az intézmény biztosítja a kapcsolattartást, és a súlyos állapotú betegek esetében van arra mód, hogy a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérjenek az igazgatoiugyelet@bazmkorhaz.hu e-mail címen – közölte a kórház.

Felhívták a figyelmet, hogy a tilalom a járóbeteg-ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de a beléptetés a légúti járványra való tekintettel kötelező maszkviseléssel és kézfertőtlenítéssel történik.

Az elemző már sejti, meddig ad esélyt a piac az új kormánynak

Trippon Mariann, a CIB Bank InfoRádiónak nyilatkozó vezető elemzője szerint szükség van egy, a piacok és a nemzetközi hitelminősítők számára is hiteles és reális makrogazdasági adatokon alapuló, középtávú költségvetési konszolidációs pálya felvázolására. Szerinte erősödő bizalom és mérsékelt növekedés felé tart a magyar gazdaság. Erre az évre 1,8 százalékos GDP-bővülést vár, az év második felében ugyanakkor gyorsulhat az infláció.
 

Republikon: több oka is van, hogy Budapest most egy ideig tiszás lesz

A fővárosban egy gyorsan változó politikai tér rajzolódik ki, ahol a pártpreferenciákat egyre inkább a rövid távú politikai kínálat, a vezetői hitelesség és az aktuális társadalmi kérdések alakítják. A Republikon elemzője, Fűzfa Csaba beszélt a részletekről az InfoRádióban.
 

Történelmi pillanat: brutálisan nagyot ugrott a magyar fogyasztók bizalma a kormányváltás után

A GKI Gazdaságkutató által – az EU támogatásával – végzett felmérés szerint májusban jelentős ugrással 5,5 éves csúcsra javultak a lakossági várakozások. A GKI Fogyasztói Bizalmi Index értéke 16,1 ponttal nőtt. Ilyen mértékű pozitív irányú havi elmozdulásra a mérés több mint 30 éves történetében még nem volt példa. Az index májusi értéke -0,9 pont, amelynél magasabb értéket eddig mindössze két időszakban mértek: a 2002. évi választásokat követő néhány hónapban, valamint 2018–2019 egyes hónapjaiban. A GKI szerint mindez arra utal, hogy az új kormány jövőbeli működésével kapcsolatos remények és a gazdaságpolitikai fordulatba vetett bizalom erőteljesen befolyásolták a közvéleményt.

Riasztóan terjed a betegség: azonnali látogatási tilalmat rendeltek el egy nagy hazai kórházban

Az intézmény a Facebook-oldalán közölte, hogy az intézkedés csütörtöktől lépett életbe, és visszavonásig marad érvényben.

Trump calls high-stakes talks with Xi 'great' as Beijing again warns US over Taiwan

The US president was greeted by cheering children and a troop inspection ahead of high-stakes talks and a tour of the Temple of Heaven.

