2026. április 10. péntek Zsolt
Egy repedezett, betört, hőkezelt ablaküveg.
Nyitókép: Unsplash

Antiszemita támadás: zsidó éttermet rongáltak meg a vandálok

Infostart / MTI

Az elkövetők betörték az étterem ablakait, majd pirotechnikai eszközöket dobáltak be – vélhetőleg gyújtogatás szándékával.

Ismeretlen tettesek támadást intéztek egy zsidó étterem ellen csütörtök éjjel München Maxvorstadt nevű kerületében, az épület három ablakát betörték, majd pirotechnikai eszközöket, vélhetően tűzijátékokat dobtak be – közölte a német rendőrség.

A közlemény szerint a rendőrség éjfél körül kapta a riasztást, miután három hangos durranás rázta meg az éttermet és környékét. A helyszínre érkező rendőrök megállapították hogy személyi sérülés nem történt, de több ezer euró értékű kár keletkezett. Hozzátették, hogy az elkövetők kiléte egyelőre nem ismert.

A rendőrség antiszemita bűncselekmény gyanújával indított nyomozást, majd átadta az ügyet a politikai indíttatású bűncselekmények vizsgálatában illetékes állambiztonsági szolgálatnak.

Az incidens az Eclipse Grillbar nevű étteremben történt, amely München első autentikus zsidó éttermeként ismert. A zsidó származású tulajdonosok maguk is antiszemita indíttatású bűncselekményre gyanakodnak – közölte képviselőjük a dpa német hírügynökséggel.

Grigori Dratva, a tulajdonos sógora azt is elmondta, hogy a 2007 óta működő éttermet sohasem érte fenyegetés, a támadásnak semmilyen konkrét előzménye nem volt. Hozzátette, hogy nem hagyják magukat megfélemlíteni, a betört ablakokat ideiglenesen bedeszkázzák, és még pénteken újra megnyitják az éttermet.

Orbán Viktor-interjú – „jól elvégeztem a melót”

Választás előtt állunk, 3 millió szavazatot szeretnénk kapni. Nekünk nincs B tervünk – fogalmazott egy pénteki tévéinterjúban Orbán Viktor. A kormányfő úgy látja, a 2026-os, a 2027-es, de talán még a 2028-as év is nehéz lesz, de először is arra készül, hogy „egy nagy elejtett medve bundájával jelentkezzen a szűcsnél". Megadta a következő ciklus pilléreit is, amelynek egyike Paks III beindítása.
 

Volodimir Zelenszkij határidőt mondott a Barátságra

Ukrajna tavasszal befejezi a Barátság kőolajvezeték javítását, ha továbbra is fennáll az európai finanszírozás kérdése az olajszállítási lehetőségért cserébe – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijevi sajtótájékoztatóján, amelyen az is elhangzott: nehéz hónapok várnak Ukrajnára, mert Amerika egyre kevésbé foglalkozik a térséggel.
 

Hátborzongató üzenetet küldött Donald Trump: már leghűbb szövetségesei is kirúgnák a Fehér Házból – De sikerülhet?

Donald Trump keddi üzenete, melyben egy „egész civilizáció elpusztításával" fenyegetett, amennyiben Irán nem nyitja meg a Hormuzi-szorost, végül nem teljesült be. Másfél órával az amerikai elnök által szabott határidő előtt megegyezés született Washington és Teherán között egy kéthetes tűzszünetről, pénteken pedig tárgyalások kezdődnek Pakisztánban. A fegyvernyugvás azonban törékenynek tűnik – részben azért is, mert Izrael folytatta libanoni offenzíváját a Hezbollah ellen, bár Trump „visszafogottságra" intette Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt. Trump példátlan hangvételű posztját – melyet egyesek népirtással vagy nukleáris fegyverrel való fenyegetésként értelmeztek – a világ számos pontján kritika és felháborodás fogadta, így az Egyesült Államokon belül is. Trump odahaza annyira kiverte a biztosítékot a demokrata törvényhozóknál, sőt, néhány konzervatív véleményvezérnél is, hogy az elnök elmozdítását kezdeményezték. De hogy működne ez pontosan, és mekkora a siker valószínűsége? Most kiderül.

Éjszaka döntött a kormány: gigantikus épületek lephetik el a kedvelt budapesti városrészt

Egy tegnap esti kormányrendelet értelmében tíz fővárosi és vidéki lakóingatlan-beruházás kapott kiemelt beruházási státuszt.

Vance warns Iran against 'trying to play' US as he heads to Pakistan for peace talks

The US vice-president was speaking to reporters before departing for Islamabad, where he is due to lead talks with an Iranian delegation.

