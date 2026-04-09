Volodimir Zelenszkij: „a magyar emberek kezében van a döntés, nem akarok beleszólni a választásokba”

Volodimir Zelenszkij szerint az Egyesült Államok figyelmen kívül hagyja a meggyőző bizonyítékokat arra, hogy Oroszország segít Iránnak amerikai bázisokat célba venni, mert bízik Vlagyimir Putyinban, amivel hibát követ el – írja a The Guardian cikke nyomán a Telex.

Az ukrán elnök a The Rest is Politics nevű podcast vendégeként beszélt arról, hogy megpróbálta felhívni az amerikaiak figyelmét az oroszok és irániak szoros együttműködésére. Mint mondta, szerinte orosz katonai műholdak fényképeztek létfontosságú energetikai infrastruktúrát a Perzsa-öbölben és Izraelben, valamint amerikai katonai bázisok helyszíneit a térségben. Szerinte

„az oroszok a képeket és az információkat átadták az iráni rezsimnek”.

Volodimir Zelenszkij azt is sérelmezte, hogy Steve Witkoff és Jared Kushner túl sok időt töltöttek Vlagyimir Putyinnal és magas rangú orosz tisztviselőkkel. A két férfi tavaly ötször utazott Moszkvába, de Kijevben még nem jártak. A Trump-kormány ezzel szemben nyomást gyakorolt az ukrán elnökre a Donbasz átadása miatt, amit a Kreml korábban a tűzszünet egyik feltételeként határozott meg.

Az ukrán elnök szerint a helyzeten az sem segít sokat, hogy az amerikai alelnök, J. D. Vance Budapesten járt, hogy kampányoljon Orbán Viktor mellett.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem szándékozik beleszólni a vasárnapi választásokba, mert szerinte a döntés a magyar emberek kezében van.

Kijelentette: Európának maximalizálnia kellene a hatalmát most, hogy az Egyesült Államok a NATO-ból való kilépéssel fenyegetőzik. Szerinte az EU-nak Ukrajnával, az Egyesült Királysággal, Törökországgal és Norvégiával kellene összefognia, hogy olyan katonai blokk jöjjön létre, ami képes elrettenteni Oroszországot, mert az ukrán és a török haderő nélkül Európának nem lesz olyan hadereje, ami megküzdhetne az oroszokkal.