2026. április 9. csütörtök Erhard
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök interjút ad az Associated Press amerikai hírügynökségnek Kijevben 2025. február elsején.
Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij

Volodimir Zelenszkij: „a magyar emberek kezében van a döntés, nem akarok beleszólni a választásokba”

Az ukrán elnök egy politikai podcast vendégeként arról beszélt, hogy sérelmezi, hogy a Trump-kormány egyre szorosabbra fűzi a kapcsolatot Vlagyimir Putyinnal, miközben rá csak egyre nagyobb nyomást helyez. Az sem tetszett neki, hogy J. D. Vance amerikai alelnök a héten Orbán Viktor mellett kampányolt Budapesten.

Volodimir Zelenszkij szerint az Egyesült Államok figyelmen kívül hagyja a meggyőző bizonyítékokat arra, hogy Oroszország segít Iránnak amerikai bázisokat célba venni, mert bízik Vlagyimir Putyinban, amivel hibát követ el – írja a The Guardian cikke nyomán a Telex.

Az ukrán elnök a The Rest is Politics nevű podcast vendégeként beszélt arról, hogy megpróbálta felhívni az amerikaiak figyelmét az oroszok és irániak szoros együttműködésére. Mint mondta, szerinte orosz katonai műholdak fényképeztek létfontosságú energetikai infrastruktúrát a Perzsa-öbölben és Izraelben, valamint amerikai katonai bázisok helyszíneit a térségben. Szerinte

„az oroszok a képeket és az információkat átadták az iráni rezsimnek”.

Volodimir Zelenszkij azt is sérelmezte, hogy Steve Witkoff és Jared Kushner túl sok időt töltöttek Vlagyimir Putyinnal és magas rangú orosz tisztviselőkkel. A két férfi tavaly ötször utazott Moszkvába, de Kijevben még nem jártak. A Trump-kormány ezzel szemben nyomást gyakorolt az ukrán elnökre a Donbasz átadása miatt, amit a Kreml korábban a tűzszünet egyik feltételeként határozott meg.

Az ukrán elnök szerint a helyzeten az sem segít sokat, hogy az amerikai alelnök, J. D. Vance Budapesten járt, hogy kampányoljon Orbán Viktor mellett.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem szándékozik beleszólni a vasárnapi választásokba, mert szerinte a döntés a magyar emberek kezében van.

Kijelentette: Európának maximalizálnia kellene a hatalmát most, hogy az Egyesült Államok a NATO-ból való kilépéssel fenyegetőzik. Szerinte az EU-nak Ukrajnával, az Egyesült Királysággal, Törökországgal és Norvégiával kellene összefognia, hogy olyan katonai blokk jöjjön létre, ami képes elrettenteni Oroszországot, mert az ukrán és a török haderő nélkül Európának nem lesz olyan hadereje, ami megküzdhetne az oroszokkal.

Mit ér ez a tűzszünet? A Hormuzi-szoros hajózható, de nehéz tárgyalások kezdődnek
Az Egyesült Államok és Irán is győztesnek hirdette magát a háborúban, így kérdéses, hogy meg tudnak-e egyezni azokról a feltételekről, amiket a hírek szerint Irán állított. Bár úgy tűnik, kéthetes tűzszünetben állapodtak meg, és újból hajózhatóvá válik a Hormuzi-szoros, Libanonban tovább folynak a harcok Izraellel, és Irán a jelentések szerint tovább támadott egyes Öböl-országokat.
 

„Az alternatív útvonalon történő olajbeszerzés megkezdődött” – Kormányinfó a választások előtt három nappal

„Ha végrehajtanánk az EU követelését, 48 600 forinttal több lenne a családok üzemanyagköltsége, a villany 16 000, a gáz 30 000 ezer forinttal lenne drágább havonta"; hozzányúlt a kormány a stratégiai kőolajtartalékhoz. Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a választások előtt utoljára várta a sajtó képviselőit a Karmelitába.
 

Míg a világ végre demokratizálódni kezdett, Magyarország ebben is különutas

Az Economist Intelligence Unit (EIU) éves Demokrácia Indexe nyolc éven át tartó csökkenést követően a pontszámok stabilizálódását mutatja 2025-ben, ami a demokrácia globális eróziójának megállására utal. Az országok közel háromnegyedének pontszáma az elmúlt évben változatlan maradt vagy javult, és a globális index 0,02 ponttal emelkedett – ez az egyik legnagyobb növekedés 2012 óta. Magyarország azonban kevesebb pontot gyűjtött, mint az előző felmérésben és - öt helyet lecsúszva, „hiányos demokráciaként" - 55. lett a 167 országot számláló listán.

Szenzáció! Magyar versenyzőt igazolt az F1-es csapat akadémiája, egyenes az út a Száguldó Cirkuszba?

Sporttörténelmi mérföldkőhöz érkezett a 13 éves magyar gokartversenyző, Nagy Roland: csatlakozott ugyanis az Aston Martin Forma-1-es istálló utánpótlás-akadémiájához.

Israeli attacks on Lebanon 'grave violation' of US-Iran ceasefire, Iranian minister tells BBC

The US and Iran announced a ceasefire on Tuesday - but Israel continued hitting Lebanon, killing 203 people on Wednesday according to local officials.

