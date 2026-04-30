2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
Woman shopping online with laptop and credit card on hand.
Nyitókép: Getty Images/ Guido Mieth

GVH: tízmilliárd forintnyi kompenzációt kaptak a fogyasztók az elmúlt évek során

Infostart / MTI

A különböző online áruházak, piacterek sok szabálytalanságot követtek el 2020 óta, a versenyhivatal azonban jelentős összértékű kárpótlást ért el a fogyasztók számára az eljárásaival.

Az elmúlt hat évben a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) több mint 10 milliárd forint közvetlen fogyasztói kompenzációt ért el az eljárás alá vont vállalkozásoktól – közölte a versenyhivatal.

A GVH keddi közleménye szerint a kínai Temu online piactér európai működtetője legalább 882 millió forintot fizet vissza a magyar vásárlóknak és 437 millió forint bírságot fizet be a költségvetésbe, továbbá átfogó megfelelési program végrehajtását vállalta. A vállalkozás 2000 forint pénzbeli kompenzációt nyújt minden fogyasztónak, aki 2023 novembere és 2024 szeptembere között vásárolt a platformon.

A versenyhatóság eljárásaiban a bírság kiszabása mellett a fogyasztók közvetlen kártalanítására is törekszik – írták, megjegyezve, hogy az elmúlt években több nagyvállalat kényszerült kompenzáció fizetésére.

A GVH közölte: az About You online divatkereskedő márciusban indította el a több százezer magyar fogyasztót érintő, fejenként 1750 forintos kompenzáció kifizetését, emellett decemberben 505 millió forint bírságot fizetettek a költségvetésbe.

A Wish globális online piactér februárban mintegy 100-150 ezer fogyasztó pénzügyi kompenzálását vállalta mintegy 150-225 millió forint értékben, az Eventim jegyértékesítő portál 2024-ben 80 ezer fogyasztónak fizetett 70 millió forintot, míg a Wizz Air a GVH 2025 január végi döntése után kezdett jóvátételt fizetni az utasoknak.

A webáruházat működtető eMAG a 2021 májusában mintegy 4 milliárd forint értékű jóvátételi csomagot vállalt, amiből több mint 1 milliárd forintot tett ki a közvetlen fogyasztói jóvátétel.

Kezdőlap    Belföld    GVH: tízmilliárd forintnyi kompenzációt kaptak a fogyasztók az elmúlt évek során

Áll a bál Londonban az újabb antiszemita támadás miatt

Áll a bál Londonban az újabb antiszemita támadás miatt
Határozottabban kell elítélni a brit zsidó közösség elleni támadásokat. Erről beszélt a londoni rendőrkapitány, azután, hogy Londonban egy férfi megkéselt két zsidó férfit az utcán. A korábbi incidensekkel szemben ezt az esetet már gyorsan terrortámadássá nyilvánították.
Kaiser Ferenc: a globális védelmiköltség-becslés jócskán „alálőhet”, de a nyertes így is az Egyesült Államok

Kaiser Ferenc: a globális védelmiköltség-becslés jócskán „alálőhet”, de a nyertes így is az Egyesült Államok

Rekordszintre, 2890 milliárd dollárra emelkedtek a globális fegyverkezési kiadások 2025-ben, immár 11. egymást követő évben növekedve – közölte a Stockholmi Nemzetközi Béke Kutatóintézet. Ez azonban valószínűleg meg sem közelíti a valódi összegeket.
 

Páros lábbal rúgott bele Trump Európa legerősebb vezetőjébe

Páros lábbal rúgott bele Trump Európa legerősebb vezetőjébe

Újabb fejezet Friedrich Merz és Donald Trump csörtéjében: az amerikai elnök Truth Social-üzenetében azzal vádolta a német kancellárt, hogy teljesen eredménytelen volt az ukrajnai háború lezárását illetően, Németországot pedig „tönkrement országnak" nevezte.

Új korszak jön a csomagküldésben: hatalmasat lépett az Uber, ennek sokan örülnek majd

Új korszak jön a csomagküldésben: hatalmasat lépett az Uber, ennek sokan örülnek majd

Az új szolgáltatás hatékony alternatívát kínál a hosszadalmas postai sorban állással vagy a napokkal korábban lefoglalt futárrendeléssel szemben.

Golders Green stabbing suspect named as 45-year-old Essa Suleiman

Golders Green stabbing suspect named as 45-year-old Essa Suleiman

Suleiman, from south-east London, was born in Somalia and came to the UK as a child in the early 1990s.

