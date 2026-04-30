GVH: tízmilliárd forintnyi kompenzációt kaptak a fogyasztók az elmúlt évek során

Az elmúlt hat évben a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) több mint 10 milliárd forint közvetlen fogyasztói kompenzációt ért el az eljárás alá vont vállalkozásoktól – közölte a versenyhivatal.

A GVH keddi közleménye szerint a kínai Temu online piactér európai működtetője legalább 882 millió forintot fizet vissza a magyar vásárlóknak és 437 millió forint bírságot fizet be a költségvetésbe, továbbá átfogó megfelelési program végrehajtását vállalta. A vállalkozás 2000 forint pénzbeli kompenzációt nyújt minden fogyasztónak, aki 2023 novembere és 2024 szeptembere között vásárolt a platformon.

A versenyhatóság eljárásaiban a bírság kiszabása mellett a fogyasztók közvetlen kártalanítására is törekszik – írták, megjegyezve, hogy az elmúlt években több nagyvállalat kényszerült kompenzáció fizetésére.

A GVH közölte: az About You online divatkereskedő márciusban indította el a több százezer magyar fogyasztót érintő, fejenként 1750 forintos kompenzáció kifizetését, emellett decemberben 505 millió forint bírságot fizetettek a költségvetésbe.

A Wish globális online piactér februárban mintegy 100-150 ezer fogyasztó pénzügyi kompenzálását vállalta mintegy 150-225 millió forint értékben, az Eventim jegyértékesítő portál 2024-ben 80 ezer fogyasztónak fizetett 70 millió forintot, míg a Wizz Air a GVH 2025 január végi döntése után kezdett jóvátételt fizetni az utasoknak.

A webáruházat működtető eMAG a 2021 májusában mintegy 4 milliárd forint értékű jóvátételi csomagot vállalt, amiből több mint 1 milliárd forintot tett ki a közvetlen fogyasztói jóvátétel.