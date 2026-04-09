2026. április 9. csütörtök Erhard
07 April 2026, France, Paris: View of the Paris Catacombs after renovation. After being closed for around six months, the Paris Catacombs are open again - better protected and with new details. Photo: Sabine Glaubitz/dpa (Photo by Sabine Glaubitz/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: picture alliance

Újra megnyíltak a hátborzongató katakombák

Infostart

45 perces séta több millió ember csontjai között: Párizsban hat hónap után ismét megnyíltak a világhírű katakombák.

Az újonnan felszerelt műszaki berendezések - közöttük a korszerű légtisztítók - a korábbinál jobb védelmet biztosítanak az alagútrendszer állagának.

Isabelle Knafou, a föld alatt berendezett múzeum igazgatója elmondta, hogy a létesítmény nagyon sérülékeny, a nedvesség mintegy 90 százalékos, mikroorganizmusok telepszenek a csontokra és megtámadják őket. Ráadásul az évi 600 ezer látogató által bevitt szén-dioxid és a baktériumok rontják a labirintus érzékeny klímáját.

A célpontokra irányított világítási rendszernek köszönhetően immár a korábban sötétben lévő részek is láthatók, így a monumentális alagútrendszer elhelyezkedése és a teljes csontépítmény.

A koponyákat és a hosszú csontokat – elsősorban comb- és sípcsontokat – rendszeresen rakták le a katakombákba a XVIII. és a XIX. században.

A párizsi katakombákat - csontkamrát - a XVIII. század végén hozták létre egészségügyi okokból a XV. századi elhagyatott földalatti kőbányában. A város szívében álló túlzsúfolt temetőket, ahol a halottakat szorosan egymás mellett helyezték el, a lakosságra veszélyesnek ítélték.

A város 1786-tól kezdte meg mintegy hatmillió ember maradványainak áthelyezését a várostól délre fekvő egykori kőbányába.

Az első maradványok a les Halles-nál (piactér) található Saints-Innocents (Aprószentek) temető bezárása után kerültek ide, miután a királyi tanács rendeletére a főváros talajának biztonsága érdekében 1777-ben bezáratták a kőbányát.

Ezt követően valamennyi párizsi temetőből kerültek maradványok a hajdani mészkőbányába egészen 1860-ig, elsősorban a George Eugene Haussmann vezette nagyszabású építkezések idején.

1810-től a koponyákból és csontokból falakat emeltek, amelyeket feliratokkal és filozófiai idézetekkel láttak el.

A katakombákat már a XIX. század elején megnyitották a nagyközönség előtt.

A 45 perces látogatás alatt a látogatók másfél kilométert tesznek meg és több mint száz lépcsőt járnak meg fel- és lefelé 14 Celsius-fokos hőmérsékleten.

Az amerikai elnök az elmúlt napokban egyszerre próbált retorikai nyomást helyezni az iráni rezsimre és közben megnyugtatni az amerikai piacokat. Az európai vezetőknek ugyanakkor még nem sikerült kiismerniük a Trump-féle amerikai adminisztrációt – erről beszélt az InfoRádióban Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa.
 

A két keddi idegenbeli győzelem után meglepetésre a Barcelona is két góllal kikapott otthon az Atletico ellen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Szoboszlai Dominikék nem voltak boldogak, amiért az ellenfelük, a PSG volt az egyetlen pályaválasztó csapat a BL-negyeddöntők első körében, amely hazai pályán győzni tudott. A Liverpool végig alárendelt szerepet játszott, Szoboszlait és Kerkezt is lecserélték. A visszavágók jövő kedden lesznek.
 

Egy napot sem bírt ki az amerikai-iráni tűzszünet: Teherán szerint Izrael libanoni támadásai a megállapodás megszegését jelentik, Washington viszont állítja: ilyen kitételről szó sem volt, ráadásul Irán már tegnap támadta az Egyesült Arab Emírségeket és Szaúd-Arábiát. A Hormuzi-szoros zárva, J.D. Vance amerikai alelnök tegnap rohanva hagyta el a káosz miatt Budapestet, Jean Arnault ENSZ-különmegbízott lóhalálában érkezett Iránba. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti harcok legfontosabb híreivel.

A Fizz Liga 29. fordulójában egyszerre éleződik ki a bajnoki címért és a kiesés elkerüléséért folyó küzdelem.

The US president says Tehran agreed "a long time ago" to give up nuclear weapons and open the Strait of Hormuz, as the UN chief warns of a "grave risk" to the truce.

