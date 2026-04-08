Szabadon engedték elrablói Shelly Kittleson amerikai újságírónőt Irakban

„Úgy döntöttünk, hogy szabadon engedjük az amerikai vádlottat, Shelly Kittlesont, azzal a feltétellel, hogy azonnal elhagyja az országot” – számolt be egy rövid közleményben Abu Mudzsahid al-Aszaf, az Irán által támogatott csoport biztonsági vezetője.

Az elhurcolt újságíró egy amerikai állampolgár, aki egy olasz hírügynökségnek, illetve több internetes hírportálnak dolgozott szabadúszóként. A nőt a Bagdad központjában található Palestine szálloda közelében rabolták el.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter az X közösségi oldalon megerősítette a hírt: „Fellélegeztünk, hogy ez az amerikai nő most már szabad, és azon dolgozunk, hogy biztonságban elhagyhassa Irakot”. Hozzátette, hogy Shelly Kittlesont a Kataeb Hezbollah (Hezbollah Brigádok) csoport rabolta el, amely szervezet szerepel az Egyesült Államok terroristákat nyilvántartó feketelistáján.

Az amerikai külügyminisztérium korábban nem hozta nyilvánosságra az újságíró nevét, de a sajtószabadságot védő szervezetek és az egyik orgánum, amelynek dolgozott, azonosította őt.