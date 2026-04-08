Marco Rubio floridai republikánus szenátor, Donald Trump megválasztott amerikai elnök külügyminiszter-jelöltje a szenátus külügyi bizottságának meghallgatásán a washingtoni Capitoliumban 2025. január 15-én.
Szabadon engedték elrablói Shelly Kittleson amerikai újságírónőt Irakban

Az Iránbarát Kataeb Hezbollah szervezet Irakban szabadon engedte Shelly Kittleson amerikai újságírónőt, akit március végén raboltak el – derült ki szerdán a szervezet közleményéből és az Egyesült Államok tájékoztatásából.

„Úgy döntöttünk, hogy szabadon engedjük az amerikai vádlottat, Shelly Kittlesont, azzal a feltétellel, hogy azonnal elhagyja az országot” – számolt be egy rövid közleményben Abu Mudzsahid al-Aszaf, az Irán által támogatott csoport biztonsági vezetője.

Az elhurcolt újságíró egy amerikai állampolgár, aki egy olasz hírügynökségnek, illetve több internetes hírportálnak dolgozott szabadúszóként. A nőt a Bagdad központjában található Palestine szálloda közelében rabolták el.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter az X közösségi oldalon megerősítette a hírt: „Fellélegeztünk, hogy ez az amerikai nő most már szabad, és azon dolgozunk, hogy biztonságban elhagyhassa Irakot”. Hozzátette, hogy Shelly Kittlesont a Kataeb Hezbollah (Hezbollah Brigádok) csoport rabolta el, amely szervezet szerepel az Egyesült Államok terroristákat nyilvántartó feketelistáján.

Az amerikai külügyminisztérium korábban nem hozta nyilvánosságra az újságíró nevét, de a sajtószabadságot védő szervezetek és az egyik orgánum, amelynek dolgozott, azonosította őt.

Donald Trump az utolsó órákban lefújta az Irán ellen tervezett armageddont
Donald Trump az utolsó órákban lefújta az Irán ellen tervezett armageddont
Nem sokkal magyar idő szerint éjfél után, az utolsó pillanatban lefújta a „civilizáció pusztító" támadást Irán ellen az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy két hetes tűzszünetben állapodtak meg Teheránnal. Ez idő alatt a hajózás is akadálymentessé válhat a Hormuzi-szorosban.
 

Megnyílik a Hormuzi-szoros, tűzszünetet kötött Iránnal Trump

Oroszország és Kína így lőtt bele a Hormuzi-szorosba

J. D. Vance élőben kapcsolta Donald Trumpot Budapesten: „imádom Viktort, nem engedte, hogy megtámadják az országát”

J. D. Vance élőben kapcsolta Donald Trumpot Budapesten: „imádom Viktort, nem engedte, hogy megtámadják az országát”

A magyar–amerikai barátság napja címmel nagyszabású rendezvényt tartottak az MTK Sportparkban. Az eseményen beszédet mond J. D. Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök.
 

Teltház fogadta J.D. Vance amerikai alelnököt – helyszíni beszámoló

Orbán Viktor: az amerikai–magyar barátság civilizációs és spirituális természetű

Itt nézheti vissza Orbán Viktor és J. D. Vance beszédét – budapesti nagygyűlés

Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
 
Hiába a tűzszünet, a globális üzemanyag-ellátás súlyosan sérült, kritikus a helyzet

Hiába a tűzszünet, a globális üzemanyag-ellátás súlyosan sérült, kritikus a helyzet

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) vezérigazgatója szerint még a Hormuzi-szoros újranyitása esetén is hónapokba telhet, mire a kerozinellátás normalizálódik, mivel a közel-keleti finomítói kapacitásokat komoly károk érték.

Szomorú hír jött: meghalt a fociválogatott szövetségi kapitánya

Szomorú hír jött: meghalt a fociválogatott szövetségi kapitánya

A szakember még március végén kapott szívinfarktust, és a kórházi kezelés ellenére kedd este életét vesztette.

Iran and US agree to conditional two-week ceasefire and opening of Hormuz strait

Iran and US agree to conditional two-week ceasefire and opening of Hormuz strait

Pakistan says it will host talks between the two sides on Friday. Israel says it supports the ceasefire but it "does not include Lebanon".

