2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
03 April 2026, Cambodia, Siem Reap: An employee of the APOPO organization presents a minesweeper rat. To mark International Mine Awareness Day (April 4), a monument to the worlds most famous minesweeping rat, Magawa, was unveiled in Siem Reap, Cambodia - accompanied by the national anthem and the blessing of Buddhist monks. Magawa, who died in 2022, detected more than 100 landmines and unexploded ordnance on 141,000 square meters of land in Cambodia, surpassing all his colleagues during his lifetime. Photo: Carola Frentzen/dpa (Photo by Carola Frentzen/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: picture alliance

Szobrot emeltek a hős patkánynak – fotó

Infostart

Szobrot avattak a híres aknamentesítő patkány, Magawa tiszteletére a kambodzsai Siem Reap városában.

A helyi kőből készült emlékművet az aknamentesítési világnaphoz időzítve leplezték le, így tisztelegve az állat életmentő munkája előtt – írja a hvg.hu a BBC alapján.

Magawa egy afrikai óriás erszényes patkány, az Apopo jótékonysági szervezetnél történt kiképzése után 2016 és 2021 között dolgozott Kambodzsában, ahol több mint 100 taposóaknát és robbanóeszközt talált meg. Kiemelkedő teljesítményéért 2020-ban megkapta a PDSA Aranyérem kitüntetést, amelyet gyakran az állatok „György-keresztjeként” emlegetnek. Magawa idős kora miatti nyugdíjba vonulása után 2022-ben elhunyt.

Az Apopo által kiképzett úgynevezett „HeroRATS” patkányok nemcsak gyorsabban és hatékonyabban képesek felderíteni a robbanóanyagokat, mint az emberek, de kis súlyuk miatt nem is robbantják fel az aknákat. Egy másik patkány, Ronin már meg is döntötte Magawa rekordját a megtalált robbanóeszközök számában.

Kambodzsában a taposóaknák máig komoly veszélyt jelentenek: az ENSZ adatai szerint több mint egymillió ember él vagy dolgozik aknákkal szennyezett területeken. Az ország célja, hogy 2030-ra teljesen aknamentessé váljon.

Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

Immár kilenc éve, hogy négy nap most egyben munkaszünet a nagypéntek piros betűs ünneppé tétele által, de a „kötelező pihenésnél" természetesen ez az ünnep is több, igaz, a „vallás" húsvétja után a hétfő már „a népé". 1936-ban is az volt, a Kádár-korszakban is, hivatalos, törvény általi munkaszüneti nappá viszont mindössze az ezredforduló tája óta vált húsvéthétfőn. Úgyhogy adunk is rá néhány tippet, miután jól kilocsolkodtuk magunkat!
Bár Trump közeli tanácsadói, Jared Kushner és Steve Witkoff tárgyalásokat folytatnak az iráni megbízottakkal, vasárnap éjjel újabb súlyos légicsapások érték Iránt, többek között lakossági célpontokat. Ráadásul a korábban meghatározott ultimátum a Hormuzi-szoros újranyitására kedden lejár. Teherán eközben továbbra is az elrettentés politikáját követi, és minden további támadásra azonnali válaszcsapást ígért. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború fejleményeivel.

