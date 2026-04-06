Szobrot emeltek a hős patkánynak – fotó

A helyi kőből készült emlékművet az aknamentesítési világnaphoz időzítve leplezték le, így tisztelegve az állat életmentő munkája előtt – írja a hvg.hu a BBC alapján.

Magawa egy afrikai óriás erszényes patkány, az Apopo jótékonysági szervezetnél történt kiképzése után 2016 és 2021 között dolgozott Kambodzsában, ahol több mint 100 taposóaknát és robbanóeszközt talált meg. Kiemelkedő teljesítményéért 2020-ban megkapta a PDSA Aranyérem kitüntetést, amelyet gyakran az állatok „György-keresztjeként” emlegetnek. Magawa idős kora miatti nyugdíjba vonulása után 2022-ben elhunyt.

Az Apopo által kiképzett úgynevezett „HeroRATS” patkányok nemcsak gyorsabban és hatékonyabban képesek felderíteni a robbanóanyagokat, mint az emberek, de kis súlyuk miatt nem is robbantják fel az aknákat. Egy másik patkány, Ronin már meg is döntötte Magawa rekordját a megtalált robbanóeszközök számában.

Kambodzsában a taposóaknák máig komoly veszélyt jelentenek: az ENSZ adatai szerint több mint egymillió ember él vagy dolgozik aknákkal szennyezett területeken. Az ország célja, hogy 2030-ra teljesen aknamentessé váljon.