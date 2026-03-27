The European Union flag hangs in the cloudy sky outside the prisons barbed wire. waving in the sky
Nyitókép: HUNG CHIN LIU/Getty Images

Komoly tömegek indulhatnak meg a vízhiányos régiókból

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Erről is szól Dezső Tamás, a Migrációkutató Intézet főigazgatójának kötete, amely a világ népességrobbanását is taglalja.

A migráció geostratégiája címmel írt tanulmányt a Migrációkutató Intézet főigazgatója, Dezső Tamás, aki az InfoRádióban ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a migrációs válság csak egy tünet.

Mint kifejtette, bármilyen népesedésstatisztikai mutatót vizsgálva arra a következtetésre lehet jutni, hogy a világ globális nyugaton kívüli része sokkal dinamikusabban fejlődik a népesség szempontjából. Hozzátette, hogy a medián átlagéletkor Európában 42 év körül van, míg Afganisztánban 17 év, a Közép-afrikai Köztársaságban pedig mindössze 15 év.

Az ENSZ adatai alapján 2050-ig 1 milliárd 239 millió fővel lesz nagyobb a népessége azon régióknak, így a Közép-Keletnek, a Közel-Keletnek, Észak-Afrikának és a szubszaharai Afrikának, amelyek a migráció potenciális forrásai. Azoknak az országoknak, ahonnan a migránsok érkeznek, évente 49 millió fővel lesz nagyobb a népessége, amely egy spanyolországnyi népesség minden évben – magyarázta Dezső Tamás.

Ismertette, hogy az európai termékenységi ráta 1,5-1,6 körül van, tehát „még mindig fogyó ágon vagyunk”. A 2-es termékenységi ráta esetében 2 gyermek, 4 unoka, 8 dédunoka és 16 ükunoka születik. A muszlim világban pedig 5-ös termékenységi ráta van, ott 5 gyermek, 25 unoka, 125 dédunoka és 625 ükunoka születik.

A kötet által vizsgált másik geostratégiai kérdés a vízhiány – tette hozzá Dezső Tamás. Mint elmondta, éppen azok a régiók fognak kiszáradni, amelyeknek már amúgy is dinamikusan növekszik lélekszámuk. Ez egy újabb olyan faktor, amely „komoly tömegeket tud meglendíteni”.

Mint elmondta, hosszú távon Magyarország 10 százalékos édesvízkészlet-csökkenéssel számolhat, míg például Ukrajna 2045-re teljesen ki fog száradni. Ukrajna folyóvizeinek 80-85 százaléka ugyanis Belaruszból és Oroszországból jön. Amennyiben ezek az országok duzzasztógátakat építenek a folyókon, mert például vízerőműveket szeretnének, akkor Ukrajnában „nem nagyon lesz víz”.

A főigazgató hozzátette, az is nagy kérdés, hogy egy esetleges fegyveres konfliktus esetén a letelepedett bevándorlók fognának-e fegyvert új hazájuk védelmében, amely társadalmi feszültségforrás lehet.

Elemző: iráni migrációs hullám fenyegeti Európát, az uniónak jó tanulópénz volt 2015
Az iráni háború és a közel-keleti válság következményeként újabb migrációs hullám indulhat meg a jövőben Európa felé. Törökország és az Európai Unió sem szeretné, hogy megismétlődjön a 2015-ös válság, ezért már most összehangolt lépéseket tettek egy esetleges migrációs hullám megállítására. László Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője az InfoRádióban elmondta: Irán nemcsak küldő, hanem befogadó ország is, így ha a perzsa államban még tovább romlik a biztonsági vagy a gazdasági helyzet, tömegek kelhetnek útra Európa irányába.
Repedések a jólétben – 20 jel, hogy ez a Németország már nem az a Németország

Németország hosszú ideig a kiszámíthatóság országa volt. Stabil árak, erős ipar, növekvő életszínvonal. 2019 óta azonban egy új korszak kezdődött, amelyben ezek az alapok meginogtak. A változás nem egyetlen válság eredménye, hanem több, egymást erősítő folyamat következménye. Ez a cikk húsz konkrét példán keresztül mutatja meg, hogyan változik meg egy gazdasági nagyhatalom.
 

Ellentüntetők zavarták meg Orbán Viktort Győrben

Orbán Viktor pénteken két helyszínen folytatta országjárását. A miniszterelnök a veszprémi rendezvény után Győrbe utazott, hogy a kormánypártok mellett kampányoljon.
 

Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából" világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

Donald Trump - állítása szerint iráni kérésre - tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, ugyanazon a napon, amikor a perzsa állam Izrael atomerőművét próbálta meg támadni. A tágabb tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, Washington 15 pontos békeajánlatát Teherán nem fogadta el. Izrael folytatja a libanoni szárazföldi műveleteket. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.

Brutális hackertámadás történt: közel félmillió ügyfél banki adatait lopták el, rengeteg pénzt nyúltak le velük a csalók

Iran claims US-Israeli strikes targeting civilian sites as Rubio expects war to end 'in weeks, not months'

The secretary of state says the US can achieve its goals in Iran without deploying ground troops, as G7 ministers call for the reopening of the Strait of Hormuz.

