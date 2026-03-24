Migránsokat kínozhatott a Frontex vezetője

Fabrice Leggeri 2015 januárja és 2022 áprilisa között irányította az uniós határőrizeti ügynökséget. Két évvel később csatlakozott a szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörüléshez, amelynek jelenleg európai parlamenti képviselője. Amíg a Frontexet irányította, Leggerit rendszeresen az a vád érte az illegális bevándorlókat segítő civil szervezetek részéről, hogy eltűri a migránsok illegális módon történő visszafordítását.

Az Emberi Jogok Ligája az emberiesség elleni bűncselekményekben és kínzásban való bűnrészesség gyanúja miatt két évvel ezelőtt tett feljelentésében azzal vádolta meg Leggerit, hogy arra ösztönözte munkatársait, könnyítsék meg a líbiai és görög hatóságok számára a migránsokat szállító hajók elfogását. A szervezet szerint a Frontex volt vezetője

„olyan politikát folytatott, amelynek célja, hogy bármilyen áron - elsősorban emberi életek árán - megakadályozza a migránsok belépését az EU-ba".

Két évig tartó eljárást követően a civil szervezet panasza alapján a párizsi fellebbviteli bíróság március 18-án elrendelte a vizsgálatot - közölték kedden az AFP-vel. A bíróság úgy ítélte meg, hogy "helyénvaló tájékozódni azokról a tényekről, amelyek alapján az Emberi Jogok Ligája keresetet nyújtott be" - idézte forrását az AFP.

„Fabrice Leggerit nem tájékoztatták ezekről a fejleményekről, ezért jelenleg nem kommentálja azokat" - tudatta a képviselő környezete az AFP-vel. "Most először francia vizsgálóbírók megvizsgálják Leggeri esetleges büntetőjogi felelősségét a Földközi-tengeren történt, több ezer halálos áldozatot követelő tragédia ügyében, köztük gyermekek és nők esetében" - jelentette ki az Emberi Jogok Ligájának ügyvédje, Emmanuel Daoud.

A jogi képviselő elítélte a „migránsoknak és menekülőknek a Frontex által megszervezett és összehangolt vadászatát Leggeri irányításával nagyon jelentős pénzügyi és technikai forrásokkal". Az ügyvéd szerint Leggeri

„támogatta a líbiai parti őrséget, amely időnként bűnszervezetekkel állt kapcsolatban, vagy fedezte a parti őrség vagy a görög rendőrség kifogásolható cselekedeteit".

Az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezetének adatai szerint 2014 óta 82 ezer migráns halt meg vagy tűnt el, közülük 34 ezren a Földközi-tengeren, amely a világ leghalálosabb migrációs útvonalává vált. Az ENSZ líbiai támogató missziója és az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosi Hivatala szerint - amelyek egy nemrégiben készült közös jelentésükben a líbiai hivatalos és nem hivatalos fogolytáborokban „önkényesen fogva tartott" migránsok által elszenvedett „súlyos jogsértésekre" hívták fel a figyelmet - a szám ennél magasabb lehet.

A Frontex tengeri megfigyelési eszközeit fokozatosan légi eszközökkel helyettesítették, hogy korábban észleljék a hajókat, és a líbiai parti őrséget vonják be a hajók feltartóztatásába az olasz vagy máltai parti őrség helyett - állítják a civil szervezetek.

A francia országos terrorelhárítási ügyészség 2024-ben illetéktelennek tartotta magát a Frontex vezetője elleni panasz kivizsgálására, arra hivatkozva, hogy a görög hatóságoknak felrótt „visszafordító intézkedések nem minősülnek a New York-i egyezmény értelmében emberiesség elleni bűncselekményeknek vagy kínzásnak". Az ügyészség akkor az állapította meg, hogy a „Líbiában elkövetett kínzások nem tulajdoníthatók Fabrice Leggerinek vagy más francia állampolgárnak". A fellebbviteli bíróság viszont befogadhatónak ítélte meg az Emberi Jogok Ligájának keresetét.