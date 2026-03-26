Több buszmegállót is megrongáltak ételfutár robotok Chicagóban, az egyik esetet kamera rögzítette: egy robot a megálló üvegének ütközött, amely betört – idézi az ABC 7 Chiacgo beszámolóját a 24.hu.

A Serve Robotics delivery robot crashes into a CTA bus shelter in Chicago's West Town neighborhood, shattering the glass panel, March 2026. pic.twitter.com/ZtGmOsRdku — Future Adam Curtis B-Roll (@adamcurtisbroll) March 24, 2026

Kicsit megmosolyogtató, hogy a robot az ütközés után pislogó szemeket mutatott a kijelzőjén.

A tulajdonos cég, a Serve Robotics szerint amúgy nem sérült meg senki, a helyszínt gyorsan helyreállították, a károkat pedig megtérítik.