2026. március 24. kedd Gábor, Karina
Mohammad Báger Zolgadr, a Forradalmi Gárda nyugalmazott parancsnoka lépett az izraeli csapásban meghalt Ali Laridzsáni, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárának helyére
Irán: nyugdíjas gárdaparancsnok lett az ország új biztonsági főnöke

Mohammad Báger Zolgadr, a Forradalmi Gárda nyugalmazott parancsnoka lépett az izraeli csapásban meghalt Ali Laridzsáni, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárának helyére – közölte az iráni média.

Laridzsáni halálát izraeli közlés szerint izraeli légicsapás okozta Teheránban március 16-án. Mohammad Báger Zolgadr kinevezését Maszúd Peszeskján iráni elnök írta alá. Erről Mehdi Tabatabai, az iráni elnöki hivatal kommunikációs vezetőhelyettese az X közösségi platformon számolt be. Tabatabai hozzátette, hogy a kinevezésre Modzstaba Hamenei legfőbb vallási és politikai vezető egyetértésével került sor.

Mohammad Báger Zolgadr az 1950-es évek közepén született, az Irak és Irán között 1980-ban kitört háború veteránja. Katonai pályafutása során az Iszlám Forradalmi Gárdában szolgált.

Legutóbb a Békéltető Tanácsban szolgált, egy olyan választottbírósági testületben, amely az iráni politikai rendszer belső vitáiban tölt be közvetítő szerepet.

Az iráni Sarg napilap azt is felidézte, hogy Zolgadr korábban az iráni reformista táborral szemben álló Iszlám Forradalmi Erők Népi Frontjának választási kampányát vezette.

Feltartóztathatatlan az AfD – már Németország nyugati felében is
Megalakulása óta szinte töretlen a radikális jobboldalinak tartott AfD szárnyalása. A két nyugati tartományban márciusban tartott helyi parlament választásokon az ellenzéki párt megduplázta eredményét, de a java az elemzők szerint szeptemberben, a keleti tartományokban tartandó választásokon következhet.
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
Súlyos ítélet született az Egyesült Államokban: kiderült a sötét igazság a legnépszerűbb közösségi oldalakról

Súlyos ítélet született az Egyesült Államokban: kiderült a sötét igazság a legnépszerűbb közösségi oldalakról

Egy új-mexikói esküdtszék kedden kimondta, hogy a Meta Platforms megsértette az állam fogyasztóvédelmi törvényét, és 375 millió dolláros polgári jogi bírság megfizetésére kötelezte a vállalatot. Ez az első esküdtszéki ítélet a közösségimédia-óriás ellen, amelyet egyre több per fenyeget a platformjai fiatalokra gyakorolt hatása miatt.

Félelmetes terven dolgoznak a kínai hajók az óceán mélyén: a szakértők szerint már a harcteret építik

Félelmetes terven dolgoznak a kínai hajók az óceán mélyén: a szakértők szerint már a harcteret építik

Kína nagyszabású tengerfenék-feltérképezési és megfigyelési műveleteket folytat a Csendes-óceánon, az Indiai-óceánon és a Jeges-tengeren.

Trump says negotiations to end war happening 'right now' and Iran is 'talking sense'

Trump says negotiations to end war happening 'right now' and Iran is 'talking sense'

His comments come a day after Iranian officials denied any contact with the US had taken place, calling claims of talks "fake news".

2026. március 24. 21:49
Csehország: úgy tűnik elkapták a merénylőket – videó
2026. március 24. 21:38
Sajtóhír: Irán 2 millió dollárért átengedi a hajókat a Hormuzi-szoroson
