Irán: nyugdíjas gárdaparancsnok lett az ország új biztonsági főnöke

Laridzsáni halálát izraeli közlés szerint izraeli légicsapás okozta Teheránban március 16-án. Mohammad Báger Zolgadr kinevezését Maszúd Peszeskján iráni elnök írta alá. Erről Mehdi Tabatabai, az iráni elnöki hivatal kommunikációs vezetőhelyettese az X közösségi platformon számolt be. Tabatabai hozzátette, hogy a kinevezésre Modzstaba Hamenei legfőbb vallási és politikai vezető egyetértésével került sor.

Mohammad Báger Zolgadr az 1950-es évek közepén született, az Irak és Irán között 1980-ban kitört háború veteránja. Katonai pályafutása során az Iszlám Forradalmi Gárdában szolgált.

“Next Man Up”: Iran Replaces Security Chief Amid Leadership Losses



Mohammad Bagher Zolghadr steps in after Ali Larijani's reported death, highlighting Tehran's deep bench as leadership reshuffles continue under sustained pressure

Legutóbb a Békéltető Tanácsban szolgált, egy olyan választottbírósági testületben, amely az iráni politikai rendszer belső vitáiban tölt be közvetítő szerepet.

Az iráni Sarg napilap azt is felidézte, hogy Zolgadr korábban az iráni reformista táborral szemben álló Iszlám Forradalmi Erők Népi Frontjának választási kampányát vezette.