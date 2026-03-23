Fenyegető jövőt, üzembezárásokat jósolnak a Volkswagennek

Voltak már hullámvölgyek az 1937 májusában alapított, ma a világ egyik vezető autógyártójának számító Volkswagen konszern történetében. Így például a 2015-ős hírhedt dízelbotrány, vagy épp a tavalyi esztendő, amikor profitja tízéves negatív rekordot döntött.

Az utóbbi okai ismertek voltak, mindenekelőtt Donald Trump amerikai elnök elhíresült vámháborúja, valamint a kínai konkurencia és ennek nyomán a világhírű márkák iránti kereslet visszaesése.

A napokban az Infostart már beszámolt arról, hogy a vállalat vezetői a kilábalás érdekében mit terveznek. Nem titkos fegyver a költségcsökkentés, ennek jegyében pedig a munkahelyek számának csökkentése. Felmerült az is, hogy a hagyományos gépkocsik, illetve terepjárók mellett a cég katonai járművek gyártásába kezdene. Üzembezárásokról ugyanakkor – legalábbis a nyilvánosság előtt – nem esett szó.

A Bild című lap információi szerint a vállalat most külső tanácsadói cégeket kért fel arra, hogy javaslataikkal segítsék a kilábalást.

Az egyik közülük, a McKinsey cég ennek érdekében hosszabb távon a tíz jelenlegi üzem közül nyolc bezárását javasolta.

A szakértők által „túlzásnak” minősített, meglehetősen radikális indítvány szerint csak a két legnagyobb autógyár, a wolsburgi és az ingolstadti érdemesített a hosszabb távú maradásra.

A többi üzemet felülvizsgálnák, és akár be is zárhatnák. Áldozat lehet a stuttgarti Porsche üzem is.

A VW vezérigazgatója, Oliver Blume a közelmúltban több alkalommal is utalt a teljes csoport átszervezésének szükségességére a költségek csökkentése és a versenyképesség biztosítása érdekében. Összesen mintegy 50 000 munkahelyet szüntetnek meg a teljes csoportnál Németországban 2030-ig - üzente Blume.

Az utóbbi időben egyre több találgatás kapott lábra a lehetséges üzembezárásokról.

A cégcsoport üzemi tanácsának szóvivője a ZDF közszolgálati médium megkeresésére nem cáfolta a McKinsey cég javaslatában foglaltakat. A radikális „bezárási” indítványról azonban konkrétan nem kívánt nyilatkozni. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jövő illetően a VW igazgatótanácsa és az IG Metall szakszervezet között 2024-ben létrejött megállapodás magában foglalja kilenc VW-telephelyen dolgozók munkahely-biztonsági garanciáját. Ez a garancia 2030-ig érvényes – tette hozzá.

A tizedik, azaz az osnabrücki üzem jövőjére vonatkozóan is történt kötelezettségvállalás, ennek keretében a gépkocsik gyártásának távlati leállításáról. Egyébként épp az üzem működése kapcsán merült fel, hogy a cég katonai járművek gyártásába kezdhet.

A McKinsey tervének megvalósítása az érvényben lévő megállapodás miatt nagyon valószínűtlennek tűnik

– idézte a ZDF a szóvivőt.

Az idézett szakértők egyike szerint noha a tanácsadó cég által vázolt forgatókönyv „teljes mértékben túlzó”, észszerű megfontolni, hogy hány üzemre lesz majd szükség.

A Volkswagen költségcsökkentési terve nem újkeletű, de még szigorúbb intézkedéseket kell hozni, mint azt egy-két évvel ezelőtt gondolták. A kilátások ugyanis még tovább romlottak – tette hozzá.

A szakértő szerint minden költségcsökkentő erőfeszítés ellenére a jövőben az innovációra kell helyezni a hangsúlyt.

A Volswagennek a jövőt illetően semmi esélye sem lesz, ha nem válik jobbá és innovatívabbá versenytárainál – fogalmazott a szakértő, aki szerint ellenkező esetben öt-tíz év múlva az üzembezárások ténylegesen napirendre kerülhetnek.

Hortay Olivér: a gáz- és olajpiac még csak befelé megy az alagútba

Komolyabb válság jöhet, mint amilyen az 1970-es években volt. Nincsen azzal történelmi tapasztalatunk, hogy mi történik, ha tartósan és teljesen lezárják a Hormuzi-szorost, azzal pedig főleg nincsen, hogy akkor mi történik, ha a térség épített energetikai infrastruktúráját is széles körű támadások érik – miközben éppen ez zajlik.
 

Ketyeg az óra Trump fenyegetése után, Izrael a szárazföldi invázió előszobájában, globális válság fenyeget – Híreink az iráni háborúról hétfőn

Másfélszeres bérkülönbségek pár kilométeren belül: nagyon nem mindegy, hol dolgozol vidéken

Starmer and Trump discuss need to open Hormuz strait as Israeli military warns 'weeks' of fighting to come

