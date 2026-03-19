Nyitókép: Budapest Airport

Sötét jövő – A fél világot megkerülik a repülőn érkező chipek az iráni konfliktus miatt

Így emelkednek egekbe az ipari árak.

Lassan beszivárog az ellátási láncokba az iráni háború: lassabban érkeznek az európai iparba a chipek keletről a légiközlekedési problémák miatt – írja a CNBC-re hivatkozva a Portfolio.

Iparági szereplők szerint a háború február 28-i kitörése óta több repülőtér és logisztikai útvonal is célponttá vált a térségben, ami jelentősen felborította a teherszállítást. A DSV logisztikai cég adatai szerint a globális légi áruszállítási kapacitás jelenleg nagyjából 9 százalékkal marad el a háború előtti szintektől, ami azonnal megemelte a szállítási költségeket is.

A félvezetők kulcsfontosságú alkatrészek szinte minden modern elektronikai termékben, az autóipartól kezdve az ipari berendezéseken és adatközpontokon át egészen a fogyasztói elektronikáig, miközben Európa jelentős részüket Ázsiából, elsősorban Kínából és Tajvanról szerzi be. A mostani zavarok miatt több európai vállalat már tartalékkészletekhez nyúl, miközben sokan prémium árat fizetnek azért, hogy biztosítani tudják a folyamatos szállítást.

Minden érintett abban bízik, hogy a háborúnak vége lesz, az élet visszaáll a rendes kerékvágásba.

Addig is kerülőúton járnak a gépek, ami nagyon drágítja a szállítást. A légitársaságok működési költségeinek mintegy fele márpedig az üzemanyaghoz köthető, miközben az olajár emelkedése miatt ez a tétel most gyorsan drágul.

Az autóiparnak különösen is nagy nehézség ez. A német autóipari beszállító, a ZF megerősítette, hogy továbbra is kap félvezetőket, azonban magasabb szállítási költségek mellett kénytelen fenntartani az ellátási láncait.

A nagy gyártók ugyanakkor egyelőre igyekeznek nyugodt hangot megütni. A Volkswagen szóvivője például arról beszélt, hogy a vállalat jelenleg nem lát hatást a termelésére, ugyanakkor szorosan figyeli az ellátási lánc alakulását. Ebben szerepet játszik az is, hogy a vállalatok a Covid-járvány idején tapasztalt chiphiány után tudatosan magasabb készletszinteket építettek ki, és sok esetben több beszállítóra támaszkodnak.

Azonnali segítség a tejágazatnak – Bejelentések Gulyás Gergelytől, percről percre

Három ukrán állampolgárt kitiltottak Magyarországról. Meghosszabbították a nemzeti petíció kitöltési időablakát. Az EU-csúccsal párhuzamosa Kormányinfó is zajlik, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő adott tájékoztatást a hétközi kormányülés friss elhatározásairól, ezt követően újságírói kérdésekre is válaszoltak, így arra is, hogy lesz-e tankolásmennyiségi korlátozás.
Orbán Viktor az EU-csúcson: Magyarországnak megvannak a saját eszközei, de nekünk európai megoldásokra is szükségünk van

Röviden válaszolt arra a felvetésre is, hogy vitázik-e Magyar Péterrel a magyarországi választási kampányhajrában.
 

Fico nem támogatja az uniós csúcs Ukrajnáról szóló határozatait

Friedrich Merz: nem lehetünk tekintettel a magyar választásokra, az ukrajnai hadikölcsönt ki kell fizetni

EU-s szakérték érkeztek a Barátság vezeték miatt Ukrajnába

VIDEÓ
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Felrobbantak az energiaárak, kazettás robbanófejekkel gyilkol Teherán, Irán megszállását tervezi Donald Trump - Hírfolyamunk az iráni háborúról csütörtökön

Miután az IDF váratlanul lebombázta Irán egyik gázmezőjét, Teherán válaszcsapást indított: katari földgázexport-létesítményeket támadtak meg és kazettás robbanófejekkel felszerelt rakétákkal támadták Izraelt - az utóbbi négy halálos áldozattal járt. Donald Trump amerikai elnök nyilvánosan kritizálta Izraelt a csapás miatt és megígérte, hogy több ilyen támadás nem lesz. Sajtóhírek szerint Donald Trump Irán részleges megszállását tervezi. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború csütörtöki fejleményeivel.

Ilyen léptékű fejlesztés rég volt Magyarországon: több ezer hektáron állítják helyre a nemzeti park élőhelyeit

Gas prices in UK and Europe soar after strikes on energy facilities in Qatar and Iran

Donald Trump has warned Iran against further attacks in Qatar, after "extensive damage" at the Ras Laffan energy complex.

