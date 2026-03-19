Sötét jövő – A fél világot megkerülik a repülőn érkező chipek az iráni konfliktus miatt

Lassan beszivárog az ellátási láncokba az iráni háború: lassabban érkeznek az európai iparba a chipek keletről a légiközlekedési problémák miatt – írja a CNBC-re hivatkozva a Portfolio.

Iparági szereplők szerint a háború február 28-i kitörése óta több repülőtér és logisztikai útvonal is célponttá vált a térségben, ami jelentősen felborította a teherszállítást. A DSV logisztikai cég adatai szerint a globális légi áruszállítási kapacitás jelenleg nagyjából 9 százalékkal marad el a háború előtti szintektől, ami azonnal megemelte a szállítási költségeket is.

A félvezetők kulcsfontosságú alkatrészek szinte minden modern elektronikai termékben, az autóipartól kezdve az ipari berendezéseken és adatközpontokon át egészen a fogyasztói elektronikáig, miközben Európa jelentős részüket Ázsiából, elsősorban Kínából és Tajvanról szerzi be. A mostani zavarok miatt több európai vállalat már tartalékkészletekhez nyúl, miközben sokan prémium árat fizetnek azért, hogy biztosítani tudják a folyamatos szállítást.

Minden érintett abban bízik, hogy a háborúnak vége lesz, az élet visszaáll a rendes kerékvágásba.

Addig is kerülőúton járnak a gépek, ami nagyon drágítja a szállítást. A légitársaságok működési költségeinek mintegy fele márpedig az üzemanyaghoz köthető, miközben az olajár emelkedése miatt ez a tétel most gyorsan drágul.

Az autóiparnak különösen is nagy nehézség ez. A német autóipari beszállító, a ZF megerősítette, hogy továbbra is kap félvezetőket, azonban magasabb szállítási költségek mellett kénytelen fenntartani az ellátási láncait.

A nagy gyártók ugyanakkor egyelőre igyekeznek nyugodt hangot megütni. A Volkswagen szóvivője például arról beszélt, hogy a vállalat jelenleg nem lát hatást a termelésére, ugyanakkor szorosan figyeli az ellátási lánc alakulását. Ebben szerepet játszik az is, hogy a vállalatok a Covid-járvány idején tapasztalt chiphiány után tudatosan magasabb készletszinteket építettek ki, és sok esetben több beszállítóra támaszkodnak.